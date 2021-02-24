В Москве скончался 61-летний российский актер Дмитрий Писаренко, известный по фильмам "Царь Иван Грозный", "Оленья охота", "Михайло Ломоносов" и другим. Артиста обнаружили мертвым в его квартире, пишут российские СМИ.

Писаренко перестал выходить на связь с родственником. Тот приехал к артисту домой, однако дверь ему никто не открыл. Мужчина вызвал сотрудников полиции, которые вскрыли дверь и обнаружили тело.

Смерть актера подтвердила и вдова Дмитрия Писаренко Лариса Бережная. По ее словам, причиной смерти актера стали проблемы с сердцем.

"У нас в семье случилось горе: Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце. С трудом нашла силы об этом написать", - рассказала вдова.

О времени и месте прощания родные артиста сообщат позднее.

Известно, что Дмитрий Писаренко выступал на сцене Малого театра, Нового драмтеатра и "Школы современной пьесы".

Он снялся в 26 кинопроектах, в том числе в фильмах "Господин Великий Новгород", "Царь Иван Грозный", "Соучастие в убийстве", "Оленья охота" и "Золото", а также в сериалах "Михайло Ломоносов" и "Берег его жизни".

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