В четверг, 25 февраля, в Украине температура воздуха будет держаться на уровне -2...+14 градусов днем и -13...+2 ночью.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Теплее всего завтра будет в западных регионах. Там днем температура воздуха поднимется до +10...+14 градусов, ночью ожидается -1...+2 градуса. В центральных, северных регионах воздух днем прогреется до +3...+9 градусов, ночью похолодает до -3...+2. В южных областях днем будет прохладнее - ожидается 0...+2 градусов, ночью похолодает до -1...-6. В восточных регионах 25 февраля ожидается -2...+4 градуса днем и -1...-13 ночью.

В Киеве в четверг днем воздух местами прогреется до +9 градусов, ночью столбики термометра опустятся до отметки 0...+2 градуса. Осадков в Украине 25 февраля не ожидается.

Напомним, по данным директора Укргидрометцентра, в Украину на этой неделе придет весна.

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