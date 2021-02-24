"Нафтогаз" установил цену на газ для населения в марте на уровне 6,86 грн за кубометр с учетом НДС, но без транспортировки. Такой же была стоимость голубого топлива в феврале.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Цена на природный газ в марте для бытовых потребителей в рамках тарифного плана "Месячный" составит 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - сообщили в "Нафтогазе".

Клиенты, которые в прошлом году оформили тарифный план "Годовой", будут платить по 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн за кубометр в соответствии с условиями договоров.

"Нафтогаз Украины" как поставщик "последней надежды" также обеспечивает голубым топливом бытовых потребителей, которые внезапно остались без поставщика в период перехода к новому. Эти клиенты в следующем месяце будут платить 6,99 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения", - сказано в сообщении.

Напомним, Витренко хочет вернуть в одну квитанцию плату за газ и его распределение.

Также мы писали о том, что украинцам будут продавать газ максимум по 6,99 грн за кубометр до конца марта.