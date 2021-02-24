В среду, 24 февраля, радикал Сергей Стерненко, которого суд приговорил к семи годам тюрьмы по делу о похищении депутата Сергея Щербича, находится в следственном изоляторе Одессы.

Об этом сообщил прокурор Одесской области Сергей Костенко во время брифинга.

В ответ на вопрос журналиста о месте нахождении Сергея Стерненко прокурор ответил: "Он находится в Одесском следственном изоляторе".

Напомним, 23 февраля Стерненко признали виновным в деле о похищении и приговорили к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества. "Страна" подробно разбиралась в деталях дела.

После приговора сторонники радикала устроили митинг возле Офиса президента, который перерос в стычки с полицией. Почему радикалы пошли на такое обострение и что будет дальше, можно подробно прочитать в нашем материале.