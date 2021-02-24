В Украине собираются провести клинические испытания нового индийского спрея от коронавируса. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Максим Степанов, вернувшийся недавно из Индии, куда летал проконтролировать поставки вакцины "Ковишилд" (Serum Institute).

Теперь Минздрав заинтересовался продукцией другого индийского производителя - Bhorat Biotech. Вакцину в виде капель в нос пока испытали только на хомячках и обезьянах. Теперь начинается клиническая стадия испытаний, когда спрей протестируют на людях.

Украина уже встала в очередь за этим препаратом. Если разрешат проводить испытания на украинцах, то индийская компания поставит страну в приоритетный список получателей. Так объяснили в Минздраве.

Правда, сначала нужно подтвердить эффективность вакцины, что должны выяснить не раньше осени.

Собрали информацию о препарате от Covid-19, который собираются испытывать на жителях Украины.

Что известно об индийских каплях от коронавируса

По словам главы Минздрава, в Индии он побывал на производстве еще одного производителя вакцин - Bharat Biotech. Компания разработала вакцину BBV152 (торговое название Covaxin), которая прошла три этапа испытаний. В них взяли участие 25 тысяч добровольцев. Правда, результаты третьей клинической стадии пока не опубликованы. Их ожидают в течение 10 дней. Тогда станет ясно, какую эффективность показала эта вакцина.

На сайте производителя уточняется, что третья стадия испытаний проходила исключительно на территории Индии, но скоро клинические испытания начнутся и в других странах.

Препарат планируют поставить в такие страны, как Монголия, Мьянма, Шри-Ланка, Филиппины, Бахрейн, Оман, Мальдивы и Маврикий.

Конкретных планов касательно этой вакцины Степанов не озвучил, то есть пока не ясно, собирается ли ее закупать Украина. Но исключать этого нельзя.

Зато у медицинских чиновников есть более конкретные планы относительно еще одного продукта Bhorat Biotech. Украинцы примут участие в клинических испытаниях вакцины BBV154. Она будет производиться в виде спрея или капель в нос.

Препарат разработан по технологии схожей с вакцинами AstraZeneca и Спутник-V. В его основе геном аденовируса шимпанзе. В Индии его пока опробовали только на мышах, хомячках и макаках.

Как пишет производитель, вакцина-спрей блокирует передачу и распространение Covid-19

В марте в Индии начнут первую стадию клинических испытаний на людях, когда вакцина вводится небольшому числу добровольцев, чтобы оценить безопасность, определить правильную дозу.

На второй и третьей стадии к испытаниям готова подключиться Украина.

"В ходе переговоров мы пришли к обоюдному согласию участвовать в клинических испытаниях новой разработки новой вакцины, которую они изготовили - в форме назального спрея или капель. Это новый продукт. Они сейчас начинают первую стадию клинических испытаний. Они будут быстро двигаться. Вторую и третью стадию мы можем частично провести в Украине" - рассказал министр.

Завершить все клинические испытания индийская компания панирует к сентябрю-октябрю этого года, чтобы выйти уже с продуктом на рынок.

Степанов объяснил, зачем Украине клинические испытания на добровольцах.

"Если действительно мы будем проводить часть испытаний третьей стадии, то это дает нам приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства ее эффективности. И она намного удобнее. Это была бы очень хорошая вещь".

Пока спрей испытали только на животных. Скриншот с сайта bharatbiotech.com

Ранее в Bharat Biotech сообщали, что разработали спрей (BBV154)в партнерстве с Медицинской школой университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Но интересна другая сторона вопроса. Минздрав и лично Степанов отказывались брать российскую вакцину, которая массово тестировалась на людях в РФ. Но согласились испытать на украинцах экспериментальный индийский препарат, который только прошел стадию хомячков и обезьянок.

Как испытывают лекарства на украинцах

Ранее мы подробно писали о том, сколько медчиновники в Украине получили от фармкорпораций за испытания лекарств.

Украина - это привлекательный полигон для иностранных фармацевтических компаний. Для этого есть несколько причин.

Во-первых, регуляторная политика у нас менее жесткая (в плане защиты здоровья пациента, судебных исков и пр). Во-вторых, платить врачам и участникам испытания можно намного меньше, чем в Европе и США.

Об условиях проведения клинических испытаний договариваются три стороны - Минздрав, фармкомпания и больница. От последней переговоры ведет главврач, который оговаривает условия оплаты труда персонала и свои гонорары.

В самом получении денег от фармацевтических компаний за испытания нет криминала. В большинстве случаев все проходит официально. Заключаются договора с больницей, с руководителем клинического исследования.

Отдельный вопрос - взятки медицинским чиновникам. Например, за ускорение принятия решения допуске той или иной больницы к клиническим испытаниям.

Где еще разрабатывают спреи от коронавируса

Не только в Индии разрабатывают идею остановить распространение коронавируса с помощью спрея для носа. Например, биологи из Университета имени Эразма Роттердамского (Нидерланды) и Колумбийского университета (США) успешно испытали на хорьках спрей для носа с липопептидами, блокирующими слияние вируса с клеточной мембраной. Данные были опубликованы в журнале Science.

О вакцине от Covid-19, которую можно капать в нос, заявила португальская компания Cantanhede. Сейчас там готовятся к клиническим испытаниям.

Подобная вакцина разрабатывается и в России - в НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева в Санкт-Петербурге. Доклинические исследования новой вакцины планируют завершить в мае.

В Словении также заявили о планах выпускать в форме спрея собственную вакцину.

Дальше всех продвинулись в Китае. В ноябре там должны были начать испытания вакцины-спрея, которую разработали ученые из Гонконгского университета.

Причин для выпуска спрея несколько.

Во-первых, это может быть приемлемым для людей, опасающихся прививок. Во-вторых, это может быть намного дешевле. Американские ученые считают, что, если препарат окажется недорогим, его могут направить в бедные страны. Сэкономить можно за счет того, что составляющие будут транспортировать в виде порошка. А на месте врачи смешают его с водой и получат назальный спрей.