В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили о кибератаке на систему документооборота госорганов, которую, предположительно, могли совершить российские хакеры.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СНБО.

"Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины зафиксировал попытки распространения вредных программ через Систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти (СЭВ ОВВ)", - сказано в сообщении.

Хакеры, по данным СНБО, хотели заразить информационные ресурсы государственных органов, поскольку именно с использованием этой системы осуществляется документооборот в большинстве из них. После загрузки вирус позволял установить удаленное управление компьютером.

"Способы и средства реализации этой кибератаки позволяют связать ее с одной из хакерских шпионских группировок из Российской Федерации", - сообщили в СНБО.

Эта кибератака относится к так называемым supply chain attack: хакеры пытались получить доступ к целевой организации не напрямую, а через уязвимости в инструментах и ​​сервисах, которые она использует.

Напомним, недавно неизвестные хакеры провели мощную кибератаку на портал Киевской горадминистрации.

Также мы писали о том, как глава Минюста США обвинил Россию в кибератаке на американское правительство.