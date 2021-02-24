Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятый парламентом законопроект об усилении в Украине ответственности за пьяное вождение, превышение скорости и другие нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады на странице в Facebook в среду, 24 февраля.

В соответствии с документом, штраф за превышение скорости от 20 до 50 км/ч будут накладывать в размере 340 гривен, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч - в размере 1,7 тыс. грн.

За поездки в нетрезвом виде в Украине будут штрафовать от 17 до 51 тысячи гривен (сейчас 10,2 тысячи) с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год, за повторное нарушение в течение года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на три года. Если же в третий раз в течении года будет зафиксировано такое нарушение, то штраф составит 51 тыс. грн с лишением водительских прав на десять лет и с конфискацией автомобиля.

Штраф за побег с места дорожно-транспортного происшествия составит от 255 до 3,4 тыс. грн.

Данный законопроект передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект №2695 во втором чтении на заседании 16 февраля.

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