За последние два года значительно упали тиражи украинских печатных СМИ, что может быть связано не только с переходом населения на подписку электронных изданий и негативным влиянием пандемии коронавируса, но и с некорректной работой "Укрпочты".

Агрессивная тарифная политика и некачественная доставка прессы серьезно влияет на падение тиражей украинских газет.

Об этом председатель Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко написал на своей странице в Facebook.

Подписные тиражи украинских печатных СМИ сократились за последние два года на полтора миллиона экземпляров и по состоянию на 1 января 2021 года составляют 6 300 000 экземпляров. Соответствующие данные на запрос Национального союза журналистов Украины предоставила "Укрпочта".

Наибольшее падение испытали тиражи местных газет, совокупный подписной тираж которых в 2021 году составляет 2 250 000 экземпляров, что на миллион меньше, чем в 2019 году. В НСЖУ отмечают, что чиновники должны поддерживать местную прессу, которая для многих украинцев является единственным источником местной информации, и не способствовать тем реформам национального почтового оператора, которые приводят к потере доступа украинцев к почтовым услугам.

Согласно информации "Укрпочты" об итогах подписной кампании на 2021 год, общий показатель подписки периодических изданий составляет примерно 6,3 млн или 95% к уровню тиражей января 2020. Общегосударственных изданий - 4,08 млн примерно, местных - около 2,25 млн. В январе 2020 года общий подписной тираж прессы в Украине составлял около 6,67 млн экземпляров, в январе 2019 года - 7,8 млн.

В Департаменте почтовых услуг "Укрпочты" отмечают, что негативными факторами для подписки на печатные СМИ стали:

Влияние пандемии (часть изданий закрылась, подписные Каталоги сократились на 10%)





Правительственный запрет предоплаты бюджетными средствами товаров и услуг;





Административная реструктуризация районов;





Диджитализация, в частности, переход на подписку электронных версий изданий.

В то же время в Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что самыми значительными факторами, которые провоцируют падение тиражей украинских газет, является агрессивная тарифная политика "Укрпочты" и некачественная почтовая доставка прессы.

"Реформирование "Укрпочты" происходит конфликтным способом для традиционных ее клиентов - редакций газет и простых украинцев, особенно пенсионного возраста, проживающих в небольших населенных пунктах, - комментирует председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Закрытие сельских отделений почты и замена их почтовыми автомобилями вызывает протесты у населения и массовые жалобы на неполучение услуг".

Ранее "Укрпочта" внедряла эксперимент с заменой отделений на почтовые автомобили в Черниговской области в конце прошлого года - в Одесской и Херсонской областях, и именно из этих регионов в НСЖУ поступает больше всего жалоб от редакторов газет.

Главный редактор одесской региональной газеты "Пресс-курьер" Иосиф Бурчо жалуется, что редакция еще в начале декабря подписала 34 комплекта газеты для ветеранов, большинство из которых проживают в Одессе, но издание начало поступать к этим подписчикам только в феврале.

"В январе по одному адресу не принесли нашу газету, в феврале части подписчиков принесли и январские выпуски, а вот шесть ветеранов до сих пор не получили ни одного экземпляра. Никаких объяснений этой ситуации нам не предоставляют. Это безалаберность и безответственность", - возмущается Иосиф Бурчо.

В НСЖУ призывают чиновников встать на защиту украинской прессы, ведь стремительное падение тиражей из-за некачественной доставки ограничивает доступ граждан Украины к важной информации, и является угрозой информационной безопасности страны.

Напомним, в январе в Одесской области начались протесты против ликвидации почтовых отделений. Люди выходили на пикеты, а редакторы, в свою очередь, требуют вернуть прежнюю систему доставки газет.

Также сообщалось, что в НСЖУ считают, что торговать прессой во время локдауна разрешили слишком поздно.