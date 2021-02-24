Одна из членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко, которая в 2020 году в среднем получала около 194 тысячи гривен зарплаты в месяц, в феврале задекларировала более 435 грн вознаграждения.

Об этом свидетельствуют данные из ее декларации о существенных изменениях в имущественном положении, обнародованной в едином госреестре.

По предоставленным Бойко данным, 10 февраля она получила выплату в размере 435 050 гривен. Источником средств является работодатель - "Нафтогаз Украины".

Напомним, летом 2020 года Кабмин собирался ограничить месячные премии членам набсовета Нефтегаза четвертью миллиона.

Также мы писали о том, что в конце октября Кабинет министров отменил ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий. Начиная с октября чиновники стали получать полную зарплату, а не ограниченную 47 тысячами гривен.