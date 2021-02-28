Сегодня начинается 17-й лунный день в знаке зодиака Дева. Период убывающей Луны станет активным и поможет многим знакам зодиака обрести внутреннюю свободу.

Астрологи выделяют три знака Зодиака, которым успех сегодняшнего дня обеспечит улыбка и позитивный настрой. Это Львы, Стрельцы и Козероги, у которых есть повод постараться для самих себя создать праздничное настроение.

Подробнее о рекомендациях и прогнозах на сегодняшний день - в нашем гороскопе.

Лев (23.07 - 23.08)

Не допускайте, чтобы ваше сознание погрузилось в меланхоличные ноты. Делая уборку в доме или готовя еду, включайте любимую музыку или радиоприемник, экспериментируйте с рецептами блюд, встречайтесь и общайтесь с близкими, смотрите интересное кино, будьте в движении. Творческие представители знака интуитивно почувствуют, как лучше всего работать с подавленностью, остальным нужно начинать и заканчивать день с улыбкой. А она, как известно, не только залог хорошего настроения, но также здоровья и красоты, потому что в крови повышается уровень гормонов счастья - эндорфинов.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Часть огненных Стрельцов будет находиться в застое, что для них несвойственно. Ощущение "болота" и монотонные повторяющиеся будни легко сменить несколькими способами уже сегодня: перестаньте думать о том, что стабильность это плохо, работайте над режимом дня. Вовлекайтесь в интересные события, изучайте новые способы получения актуальной информации и обдумывайте наиболее подходящие для вас методы расслабления.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня вы будете наполнены эмоциями сопереживания и заботы, благодарностью к близким людям. Но звезды советуют вам заняться не так решением проблем ваших родных, сколько общением с ними и поднятием настроения. Выходные с полнолунием в Деве ускорят вас в карьере и принесут в вашу жизнь важные изменения, связанные с бизнесом.

Овнам и Тельцам на пользу пойдут вечеринки и праздники с танцами, дружеским общением без стеснения и вражды. Главное чувствовать меру, чтобы под воздействием вина не стать агрессивным и не затеять драку.

Ракам, Скорпионам, Рыбам сегодняшний день подарит настоящую радость. Вполне возможно, вы раскроете для себя новые грани в любви и интимной близости. Чтобы не потерять над собой контроль, постарайтесь отказаться от выпивки.

Водолеям, Весам, Близнецам и Девам можно внести в свою жизнь нотки авантюризма, спонтанных поездок, неожиданных поступков. Следите за знаками, которые судьба вам будет посылать сегодня. Вы 100% получите откровение свыше.