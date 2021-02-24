Черкассы уже получили часть доз, прибывшей вчера в Украину индийской вакцины от коронавируса CoviShield и сегодня в облцентре планируют вакцинировать первых 100 человек.

Об этом "Стране" сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

"Сегодня на 13:00 запланирован старт вакцинации. Сегодня мы должны получить 16 200 доз вакцины. Она уже в Черкассах, доезжает до склада. Первым на вакцинацию у нас врач-мужчина. Я очень надеюсь, что мы будем даже первые по Украине", - сообщил Скичко.

Также Скичко рассказал, кого вакцинируют первым в области.

"Горенко Евгений Васильевич, врач-реаниматолог, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы", - сообщил Скичко.

Напомним, во вторник, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Это полмиллиона доз препарата CoviShield, произведенного в Индии по лицензии AstraZeneka. В американских СМИ ее называют "вариантом AstraZeneka для бедных стран".

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