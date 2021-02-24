По состоянию на утро среды, 24 февраля, Сергей Стерненко и его защита не подавали апелляцию на приговор по делу о похищении в 2015 году депутата Щербича.

Об этом со ссылкой на руководителя Одесской областной прокуратуры Сергея Костенко пишет "Интерфакс-Украина".

"У меня сейчас нет информации о том, что ее (апелляцию на приговор суда – Ред.) подала сторона защиты, а прокуратура только вчера получила приговор и мы его еще изучаем", - сказал Костенко.

По словам прокурора, когда будут поданы апелляции, производство направят в апелляционный суд, где и определят дату, когда дело будет назначено к рассмотрению.

Напомним, Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества.

Также "Страна" публиковала полный текст приговора Приморского суда Одессы.