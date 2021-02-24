В парламентском комитете по вопросам здоровья создали рабочую группу, которая займется вопросами внедрения страховой медицины, в том числе механизмом доплат за медуслуги, которые не включены в гарантированные государством пакеты.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий.

По его словам, решение о создании рабочей группы для рассмотрения данного вопроса было принято во вторник, 23 февраля, на совещании с представителями Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), НБУ, руководителями коммунальных и частных медицинских учреждений, профессиональных объединений страховых компаний.

"Мы единодушны в том, что введение страховой медицины создаст необходимый финансовый ресурс для развития отрасли. Выведет из тени десятки миллиардов гривен и направит их на повышение зарплаты медицинским работникам, обновление материально-технической базы медучреждений", - написал он.

Радуцкий добавил, что сейчас на рассмотрении комитета находится несколько законопроектов, направленных на создание условий для внедрения полноценной страховой модели.

В частности, речь идет о законопроекте о налоговых стимулах при добровольном медицинском страховании (ДМС), которое могло бы стать переходным этапом к введению обязательного медстрахования (ОМС), а также о законопроекте, предусматривающем создание механизма доплат за медицинские услуги, которые не включены в гарантированные государством пакеты.

"К сожалению, на этапе разработки медицинской реформы тему регуляции дополнительных услуг оставили без внимания, пытаясь избежать традиционно неудобного и непопулярного вопроса "платной медицины". Это ошибка, которую нам сегодня приходится исправлять. Официальная доплата за дополнительные услуги - огромный шаг в направлении обязательной страховой медицины", - добавил Радуцкий.

Ранее мы рассказывали, что Комитет Рады отклонил законопроект про отмену медицинской реформы.

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