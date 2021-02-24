Государственный концерн "Укроборонпром" и индийская компания Adani Group подписали меморандум о расширении военно-технического сотрудничества. Документ касается разработки, обмена технологиями и производства различных систем вооружения и военной техники, сообщается на сайте "Укроборонпрома".

Под меморандумом поставили подписи генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев и президент Adani Defence & Aerospace Ашиш Раджванши.

"Меморандум является первым шагом к плодотворному сотрудничеству, о котором мы договорились во время выставки Aero India-2021. Документ уже скоро будет наполнен важными проектами", - заявил Гусев.

По его словам, речь идет о сотрудничестве, в частности, в направлениях авиастроения и радиолокации.

Также стороны договорились о разработке дорожной карты реализации будущих проектов.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Укроборонпроме" собрались оценивать эффективность сотрудников по числу прочитанных книг.

Также мы сообщали, что "Укроборонпром" разделят на два холдинга, а часть предприятий приватизируют.