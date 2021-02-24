После того как вчера был осужден на семь лет одесский радикал Стерненко, его сторонники заявили, что решение политическое. И Стерненко, мол, ни в чем не виноват.

Петр Порошенко вообще заявил, что ничего такого Стерненко не делал, а лишь "боролся с пятой колонной" и "противодействовал Новороссии".

Начались акции протеста с требованием его освободить. Националисты вышли под Офис президента и областные администрации. Как бы намекая, какая именно вертикаль власти посадила Стерненко.

При этом фанаты одесского праворадикала сторонятся обсуждать фабулу самого дела, по которому вчера вынесли приговор. Аргументов, как именно его якобы сфабриковали, не звучит.

А некоторые комментаторы и вовсе решили, что Стерненко осудили за убийство 2018 года, которое в рядах его сторонников называют "самообороной". Однако в реальности слушалось дело о разбойном нападении на депутата тремя годами ранее.

То есть националисты и примкнувшие к ним порохоботы изначально были "заряжены" на оправдание Стерненко, что бы он ни совершил. И суть вменяемых ему преступлений их, похоже, вообще не интересовала.

В распоряжении "Страны" оказался полный текст решения суда, который объясняет, какая доказательная база легла в основу приговора. Проанализировали этот документ и разобрались, действительно ли он "политически мотивирован", как вчера выразились адвокаты Стерненко.

Похищение и пытки

Как проходило само преступление - "Страна" уже рассказывала вчера, когда публиковала обвинительный акт прокуратуры. Он практически без изменений перекочевал в судебное решение.

Вкратце напомним, как было дело. Депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича похитил Стерненко с подельником Русланом Демчаком и еще несколькими неизвестными. Они назначили ему встречу, с которой силой увезли его в Одессу. По пути Щербич пытался выскочить из машины, но сидевший впереди Стерненко трижды выстрелил по нему из травматического пистолета.

Там его привели в подвал, всячески издевались, били, стреляли над головой из пистолета и давили плоскогубцами пальцы. От Щербича требовали сложить депутатский мандат, поскольку Стерненко и другие считали его "ватой", поскольку в прошлом депутат был активистом Антимайдана.

Потом его выпустили, пригрозив, что в следующий раз будет хуже, если Щербич не выполнит требований мучителей. Они, кстати, забрали у него все, что он при себе имел - 300 гривен денег, сим-карты и банковскую карточку. Что уже подпадало под разбой - учитывая, что все действия сопровождались избиениями.

Это версия прокуратуры. Далее в документе приводится позиция Стерненко. Он утверждает, что действительно встречался со Щербичем, но никакого похищения и избиений не было.

Подельник Стерненко Демчук добавил, что Щербич якобы изъявил желание помочь их со Стерненко общественной деятельности. И детали этой помощи обговаривались на встрече.

Чем депутат-антимайдановец мог "помочь" руководству одесского "Правого сектора" - в пояснениях обвиняемых не говорится. Но тут же Стерненко заявляет, что "имел личное негативное отношение к политическим взглядам" Щербича. Зачем в таком случае понадобилась его "помощь" - опять же неясно.

Надо думать, что и потерпевший, который был против Майдана, вряд ли хотел так уж сильно помогать общественной деятельности ультраправых.

Также обвинение рассказывает, что дома у Стерненко в сентябре 2015 года нашли огнестрельное оружие - переделанный под гладкоствол травматический пистолет "ЕРМА" и патроны к нему. Подсудимый на это заявил, что пистолет нашел случайно возле дома и во время обыска сдал правоохранителям.

Правда, ниже в решении суда говорится, что добровольной сдачей это не является (оружие бы и так изъяли во время обыска), а следовательно - под освобождение от ответственности не подпадает.

То есть уже на уровне возражений к обвинительному акту аргументы Стерненко никакой критики не выдерживают. Но пойдем дальше.

Доказательства следствия

Щербич обратился в полицию практически сразу же после того, как его выбросили в одном из одесских скверов. Правоохранители провели следственный эксперимент на месте похищения, затем провели опознание. Пострадавший при понятых опознал Стерненко и Демчука.

Также у Щербича оказалась резиновая пуля, которой в него стрелял Стерненко. Эксперты подтвердили, что на патроне найдены следы одежды депутата, в которой он был в тот день. Также на этой одежде были пулевые отверстия.

Но самое важное - патрон был того же калибра, что и пистолет, найденный дома у Стерненко. Также эксперты установили, что из ствола была выкручена специальная втулка, что позволяло стрелять именно такой пулей.

Щербич также показал следствию свои мобильные телефоны, из которых, по его словам, похитители вытащили сим-карты. Отпечатков пальцев на мобилках не нашли.

Также судмедэксперты зафиксировали побои у потерпевшего - сотрясение мозга, кровоизлияние в левый глаз, разбитые губы и брови, вырванное правое крыло носа, множественные синяки на ягодицах, три следа от резиновых пуль - два на спине и один на правой ноге, ссадины, гематомы на ногах и так далее.

По характеру повреждений эксперты установили примерное время их появления - от 19:30 вечера до 03:30 утра. Что в целом соответствовало и показаниям Щербича, которого пытали порядка восьми часов.

Далее еще одно важное доказательство - потерпевший опознал пистолет, из которого стрелял Стерненко, из нескольких предложенных на выбор.

Кроме того, у следствия оказался свидетель - жительница села Фонтанка, через которое Щербича везли в Одессу. Там, как говорилось в обвинительном акте, "Опель" Демчука встретился с "Ниссаном", где находились неизвестные. Из окна своего дома женщина увидела, как двое в камуфляжной форме бьют и пытаются скрутить сопротивлявшегося им мужчину в салоне автомобиля.

Позже в мужчине она опознала депутата Щербича. Также свидетельница видела, как обе машины потом выехали в сторону Одессы.

Кроме свидетельских показаний, у правоохранителей есть также данные биллинга мобильных операторов. По нему установлено, что Стерненко и Демчук находились именно там, где указывал Щербич, а также свидетели: сначала в Фонтанке, а потом в Одессе на улице Карантинной примерно до трех часов утра (где и пытали депутата).

Одновременно его телефоны в Сети не регистрировались. Ранее сам Щербич говорил, что у него вынули из телефонов сим-карты - видимо, чтобы жертву не могли отследить.

Телефоны и симки Стерненко и его подельника были изъяты в ходе обысков. Далее по ним установили местонахождение и время, которые совпали с периодом исчезновения Щербича и другими данными о его похищении. Также дома у Стерненко изъяли нож, кинжал и пневматический автомат.

Интересно, что оспаривая все указанные протоколы, Стерненко и его защита выдвигали как основание неиспользование государственного языка. Также адвокаты утверждали, что эксперты сами выкрутили втулку из пистолета, найденного дома у Стерненко.

Протокол же обыска пытались оспорить на том основании, что при нем не присутствовал адвокат. Хотя закон этого не требует.

Суд эти доводы отмел. А касаемо русского языка в протоколах судья уточнил, что протоколы составлялись еще в 2015 году, когда закон о госязыке принят не был.

Резюмируем. Вина Стерненко и его подельника Демчака подтверждается, помимо слов пострадавшего, следующими доказательствами:

свидетельскими показаниями жительницы Фонтанки

данными мобильных операторов, по которым Щербич и Стерненко находились в одних и тех же местах и в одно время

соответствием оружия, найденного у Стерненко, и пулевым травмам Щербича

протоколом судебно-медицинской экспертизы о побоях, нанесенных депутату.

Сами же показания Щербича, где он опознал и Стерненко, и пистолет, которым в него стреляли, суд счел логичными, последовательными и подтвержденными следственным экспериментом.

Что из этого следует?

Как видим, данных у суда было достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор.

Защита Стерненко пыталась оспаривать протоколы обвинения. Но в основном по формальным признакам (язык не такой, адвоката не пустили, втулку из пистолета сами выкрутили). По сути же алиби у Стерненко никакого не оказалось. Или каких-то убедительных фактов, которые бы позволили говорить о его невиновности.

И здесь вопрос даже не к Стерненко, а к Фемиде: почему, имея столь убедительные доказательства вины, дело с 2016 года не могли довести до приговора?

Как раз с этой стороны затягивание вердикта было сугубо политическим процессом. То есть Стерненко прикрывали сверху. И тот факт, что дело за это время не закрыли или не вынесли оправдательный приговор - говорит о том, что состав преступления был очевиден даже для тех, кто спасал радикала от тюрьмы.

В этом смысле кампания в защиту Стерненко от политиков из "Евросолидарности" и "Голоса" играет с ними довольно злую шутку - по сути они стали на сторону обычного уголовника, который осужден за разбой.

Согласно приговору, Стерненко признали виновным по двум статьям:

- 187, часть вторая - разбой в составе группы лиц, по предварительному сговору. Она наказывается сроком от 7 до 9 лет. Именно по ней Стерненко получил приговор: 7 лет и конфискация половины имущества.

- 263, часть первая - незаконное ношение огнестрельного оружия. За это ему присудили три года, однако больший срок отменяет меньший. Поэтому в итоге Стерненко сядет на семь лет.

А вот 146-ю статью - похищение группой лиц - со Стерненко сняли, поскольку по ней истек срок давности.