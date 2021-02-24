Украина намерена принять участие в клинических испытаниях спрея от коронавируса индийского производства. Это новый продукт, который стоит уже перед началом испытаний. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель", - сообщил Степанов.

По словам главы Минздрава, вторую и третью стадию испытаний можно провести в Украине. Степанов объяснил, что если часть клинических испытаний будет проведена в Украине, то в случае доказательства эффективности страна получит приоритетный доступ к этому препарату.

Напомним, во вторник в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины против коронавируса.

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