В Житомирской области, на неработающем предприятии контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили источник радиоактивного излучения "Криптон-85". Ионизирующие материалы хранили в одном из производственных помещений предприятия, которое сейчас не работает.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 24 февраля.

"По результатам следственных действий, оборудование изъято и передано экспертам специализированного государственного предприятия "Радон" для проведения исследования и утилизации в установленном порядке", - рассказали в Службе безопасности.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования по ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.

"Криптон-85" - это радиоизотопы криптона, радиоактивный инертный газ. По данным СБУ, соответствующая лицензия предприятия на работу с таким материалом закончилась, а радиоактивные элементы хранились незаконно.

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