В Житомирской областной государственной администрации подтвердили информацию "Страны" о старте вакцинации от коронавируса в регионе.

Об этом в среду, 24 февраля, сообщил корреспондент "Страны" со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Областные чиновники объявили о проведении сегодня двух пресс-брифингов в Житомире касательно вакцинации.

Первый, который пройдет в 12:30-13:00, будет посвящен поставке вакцины в Житомирскую область, в нем будет участвовать зампредседателя ОГА Наталья Остапченко.

В ходе второго мероприятия, запланированного на 15:00-16:00, руководство области и медик из мобильной бригады, который будет проводить вакцинацию, расскажут об иммунизации первых врачей. Представителям СМИ покажут процесс вакцинации первого пациента.

Напомним, днем ранее, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия вакцины от коронавируса CoviShield, которую ранее Минздрав уже зарегистрировал в Украине.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, вацина на 11 автомобилях сегодня отправится в регионы страны. Среди первых областей, которые получат препарат: Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская и Винницкая.

Онлайн-регистрация на вакцинацию от коронавируса в Украине может начаться уже 1 марта. Записаться можно будет с помощью приложения "Дiя" или через контактный центр Минздрава.