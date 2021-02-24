Адвокат Тимур Маршани рассказал о наследстве актрисы Екатерины Градовой, сыгравшей радистку Кэт в популярном фильме "Семнадцать мгновений весны", которая умерла в возрасте 74 лет.

Об этом пишет Teleprogramma.

По словам адвоката, при отсутствии завещания муж, дочь и приемный сын артистки становятся наследниками первой очереди и могут получить одну треть наследства в равных частях.

"Кроме того, нужно помнить о выделении супружеской доли, при которой по закону о наследовании супруг имеет право на 50% имущества. А вторая половина наследства, соответственно, делится на три равные части", - уточнил Маршани.

У Екатерины Градовой остались дом под Владимиром и три квартиры, одна из которых находится во Владимире, а две - в Москве.

Напомним, о смерти актрисы стало известно 22 февраля.

Похороны состоятся в среду, 24 февраля. Градова будет похоронена на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища.