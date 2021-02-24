В распоряжении "Страны" оказалось решение Приморского суда Одессы, который вчера приговорил к тюрьме одесского радикала Сергея Стерненко.

Ему дали семь лет за разбойное нападение на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича в апреле 2015 года.

Вчера мы публиковали обвинительный акт, подготовленный по этому делу еще в 2016 году. Там приводились подробности, как именно похищали и пытали Щербича и какая роль в этом была у Стерненко.

Согласно приговору, его признали виновным по двум статьям:

- 187, часть вторая - разбой в составе группы лиц, по предварительному сговору. Она наказывается сроком от 7 до 9 лет. Именно по ней Стерненко получил приговор: 7 лет и конфискация половины имущества.

- 263, часть первая - незаконное ношение огнестрельного оружия. За это ему присудили три года, однако больший срок отменяет меньший. Поэтому в итоге Стерненко сядет на семь лет.

А вот 146-ю статью - похищение группой лиц - со Стерненко сняли, поскольку по ней истек срок давности.

Точно такое же наказание присудили подельнику Стерненко Руслану Демчаку.

Почему власть решила посадить Стерненко - "Страна" анализировала в материале Первый срок Стерненко. Как радикалу на 23 февраля семь лет тюрьмы дали и будут ли новые приговоры.

После приговора Стерненко его сторонники вчера пытались штурмовать Офис президента. "Страна" разбиралась, что теперь будет с этими протестами в материале Битва при Банковой. Почему сторонники Стерненко устроили потасовки у офиса Зеленского и что будет дальше.