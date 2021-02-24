Сегодня, 24 февраля, в Житомирской больнице планируют начать вакцинацию от коронавируса. Подробности пока держат в секрете, но, как известно, первым прививку получит врач-мужчина.

Об этом рассказал источник "Страны".

"Если все сложится, то где-то в 14:00 планируем вакцинировать первого человека. Кто это будет? Пока держим в строгом секрете, но это будет врач-мужчина. Мы пока определяемся между двумя кандидатами. Вакцинировать соберёмся в больнице № 2 им. В.П. Павлусенка. Сейчас ожидаем приезда вакцины", - сообщил источник.

Напомним, днем ранее, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия вакцины от коронавируса CoviShield, которую ранее Минздрав уже зарегистрировал в Украине.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, вацина на 11 автомобилях сегодня отправится в регионы страны. Среди первых областей, которые получат препарат: Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская и Винницкая.

Онлайн-регистрация на вакцинацию от коронавируса в Украине может начаться уже 1 марта. Записаться можно будет с помощью приложения "Дiя" или через контактный центр Минздрава.