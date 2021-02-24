Американский военный Крейг Лэнг, обвиняемый на родине в убийстве, не будет экстрадирован в США из Украины. Сторона защиты выиграла апелляцию на решение Печерского суда Киева от 30 октября.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил лидер ультраправой организации "Основа будущего" (бывшая С14) Евгений Карась.

"Крейг Лэнг Остин апелляционным решением не будет депортирован в США. (...) Крейг остается в Украине со своим ребенком и женой пока идет расследование и рассмотрение его дела в суде США", - говорится в сообщении.

Напомним, Соединенные Штаты требуют экстрадиции американского военного из Украины, который на родине обвиняется в убийстве супружеской пары в 2018 году. По данным американских СМИ, Крейг Лэнг был уволен из американских вооруженных сил после ухода в самоволку и живет в Украине с 2015 года. Здесь американец вступил в ряды "Правого сектора" и воевал на Донбассе.

На последних заседаниях в суде Крейг Лэнг говорил, что прекратил участие в войне на Донбассе и живет гражданской жизнью, преподает английский. Из досье бывшего американского военного также известно о его помолвке с украинкой Анной Осипович, которая 5 апреля 2020 года родила ему сына. Малыша назвали Элайджа в честь пророка из Библии.

Ранее мы писали о том, как в октябре 2019 года Лэнга задержали в Виннице для экстрадиции в США. Однако суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, и Лэнга отпустили из-под стражи. Все время после суда он сидел под круглосуточным домашним арестом. 26 марта 2020 года Винницкий городской суд снова рассмотрел вопрос о продлении ареста Крейга Лэнга, а 30 октября Печерский суд Киева постановил экстрадировать военного.