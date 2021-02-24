В марте авиакомпания МАУ возобновит полеты из Киева в столицу Азербайджана Баку, а SkyUp выполнит четыре рейса в Узбекистан.

Как сообщает пресс-служба "Международных авиалиний Украины", рейсы из "Борисполя" в аэропорт им. Гейдара Алиева возобновятся 13 марта. Самолеты МАУ будут летать в Баку два раза в неделю (по вторникам и субботам) до конца апреля. Цены на билеты стартуют от 3 464 гривен в одну сторону.

В авиакомпании предупреждают, что въезд в Азербайджан на сегодня разрешен только гражданам Азербайджана, сотрудникам и руководителям дипломатических представительств и консульств в Азербайджане и членам их семей, иностранцам с видом на жительство, членам семьи резидента при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который был сделан в аккредитованной лаборатории IMMD не более чем за 48 часов до вылета.

Обязательным требованием является наличие распечатанного результата отрицательного теста на Covid-19, который содержит QR-код, что дает возможность электронной верификации документа для проверки в соответствии с требованиями международного аэропорта им. Гейдара Алиева.

В авиакомпании SkyUp, в свою очередь, анонсируют четыре рейса из Киева в Ташкент (Узбекистан). Они запланированы на 4, 11, 18 и 25 марта. Цены на билеты из Киева в Ташкент стартуют от 6 676 гривен, в обратную сторону - от 10 335 грн.

По прибытии в Узбекистан граждане Украины должны подписать обязательство пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию по месту жительства или в отеле. Независимо от наличия справки об отсутствии заболевания Covid-19, по прибытии в Узбекистан граждане Украины обязаны пройти экспресс-тестирование на антигены к Covid-19 за свой счет.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp откроет пять новых рейсов в Европу.

Также мы писали о том, что авиакомпания МАУ вернула более $26,5 млн за отмененные из-за пандемии рейсы.