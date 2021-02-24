В Украине, где за минувшие стуки коронавирусом заразились 5 850 человек, общее число случаев Covid-19 достигло 1 311 844.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали за прошедшие 24 часа в Винницкой и Ивано-Франковской областях. Последний регион уже прочно занимает лидирующие позиции по суточному приросту пациентов с Covid-19.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 24 февраля пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

По их данным, меньше всего новых пациентов с Covid-19 выявили в Херсонской (28) и Черниговской областях (41).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:

Киев - 547 случаев;

Винницкая область - 601 случай;

Волынская область - 140 случаев;

Днепропетровская область - 227 случаев;

Донецкая область - 126 случаев;

Житомирская область - 164 случая;

Закарпатская область - 389 случаев;

Запорожская область - 156 случаев;

Ивано-Франковская область - 600 случаев;

Киевская область - 275 случаев;

Кировоградская область - 58 случаев;

Луганская область - 51 случай;

Львовская область - 287 случаев;

Николаевская область - 204 случая;

Одесская область - 215 случаев;

Полтавская область - 92 случая;

Ровенская область - 145 случаев;

Сумская область - 136 случаев;

Тернопольская область - 174 случая;

Харьковская область - 361 случай;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 235 случаев;

Черкасская область - 74 случая;

Черновицкая область - 524 случая;

Черниговская область - 41 случай.

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Также сообщали, какие регионы певыми получат эту вакцину.