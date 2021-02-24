Винницкая область оказалась на первом месте по числу новых случаев Covid. Статистика Минздрава
В Украине, где за минувшие стуки коронавирусом заразились 5 850 человек, общее число случаев Covid-19 достигло 1 311 844.
Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали за прошедшие 24 часа в Винницкой и Ивано-Франковской областях. Последний регион уже прочно занимает лидирующие позиции по суточному приросту пациентов с Covid-19.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 24 февраля пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
По их данным, меньше всего новых пациентов с Covid-19 выявили в Херсонской (28) и Черниговской областях (41).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:
Киев - 547 случаев;
Винницкая область - 601 случай;
Волынская область - 140 случаев;
Днепропетровская область - 227 случаев;
Донецкая область - 126 случаев;
Житомирская область - 164 случая;
Закарпатская область - 389 случаев;
Запорожская область - 156 случаев;
Ивано-Франковская область - 600 случаев;
Киевская область - 275 случаев;
Кировоградская область - 58 случаев;
Луганская область - 51 случай;
Львовская область - 287 случаев;
Николаевская область - 204 случая;
Одесская область - 215 случаев;
Полтавская область - 92 случая;
Ровенская область - 145 случаев;
Сумская область - 136 случаев;
Тернопольская область - 174 случая;
Харьковская область - 361 случай;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 235 случаев;
Черкасская область - 74 случая;
Черновицкая область - 524 случая;
Черниговская область - 41 случай.
Ранее мы рассказывали, что в Украину поступила первая вакцина от коронавируса.
Также сообщали, какие регионы певыми получат эту вакцину.