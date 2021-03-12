Праздники - пора дарить подарки и мучительно размышлять о том, какой презент подобрать, что будет уместно и красиво. Однако существует универсальный вариант, с которым вы точно не прогадаете - это цветы. Чтобы сэкономить кучу времени и выбрать самый свежий букет, лучше всего сделать заказ в интернет магазине цветов. Конечно, хорошо бы знать вкусы получателя подарка, но придерживаясь нескольких простых правил, букет будет выгодно смотреться в любом случае.

Какой букет цветов выбрать

Если вы хотите произвести впечатление на девушку, с которой только начали встречаться или планируете завести романтические отношения, подарите ей букет из 101 розы. Ваша избранница определенно оценит такой жест и поймет ваши намерения. Не бойтесь сделать первый шаг, уверенный в себе мужчина идет к цели и достигает ее.

Подарить букет цветов жене легче всего, ведь за годы в браке вы уже досконально изучили ее вкусы. Букет "спокойных" кремовых или белых роз в любом случае будет отличным выбором.

Маме, бабушке или коллеге подарите подарочные корзины (flowers.ua/ru/podarochnye-korziny) с фруктами, цветами или сладостями. Любой женщине приятно получать подарки, а такие корзинки подходят к любому поводу.

Детям и подросткам смело дарите мягкие игрушки. Если они и не будут с ними играть, то с радостью поставят у себя в комнате, как элемент декора и украшения.

Какие подарки выбрать на праздники

В году не так много официальных праздников и существует несколько “нейтральных” подарков на каждый из них.

Новый год - первый праздник в году и самый долгожданный для маленьких детей. Не скупитесь на игрушки и сладости, в этом возрасте эмоции очень важны. Шоколад, бенгальские огни и мягкие игрушки (flowers.ua/ru/myagkie-igrushki) - обязательный атрибут праздника.

14 февраля - самый романтичный праздник году и время для шикарных жестов. Букеты из 1001 розы, плюшевые мишки и признания в любви строго рекомендуются.

8 марта - цветы всех разновидностей для знакомых, родных и любимых женщин. В этот день каждая девушка должна почувствовать себя особенной

1 сентября - собирая ребенка в школу, не забудьте о букете для учителя. Обделенный вниманием педагог может затаить обиду на забывчивого ученика и его родителей.

14 октября - защитников Отечества можно удивить подарком и разнообразить носки с пенкой для бритья чем-то более эстетичным, например, кофейной корзиной.

Какой бы подарок вы не выбрали, помните о том, что главное - это внимание. Выбирайте подарок заранее, чтобы порадовать самых близких неожиданным сюрпризом. Дарить всегда приятнее, чем получать, а дарить хорошие подарки приятней вдвойне.