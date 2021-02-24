Владелец английского футбольного клуба "Челси", российский бизнесмен Роман Абрамович в этом году станет владельцем очередной яхты, 145-метрового судна Solaris.

Об этом информирует журнал Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией на яхтенном рынке планеты.

Яхта строится на немецкой верви Lloyd Werft, где в 2010 году для Абрамовича была построена 115-метровая экспедиционная яхта Luna, впоследствии проданная российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Также во владении Абрамовича находится 162,5-метровая Eclipse.

"Solaris - это экспедиционная моторная яхта с выпуклым стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева. Она будет оснащена восемью палубами, лифтом, тренажерным залом, вертолетной площадкой, джакузи, бассейном, ангаром для вертолетов, гаражом для тендеров (сопроводительных суден). На яхте 48 кают, которые могут вместить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек. Отделка лодки пока не завершена. По словам собеседников Forbes, судно будет спущено на воду на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, Solaris относится к классу суден поддержки. Их основной функцией является обеспечение транспортировки тендеров, небольших судов или субмарин, оборудования для дайвинга, прием на борт вертолетов и т. д. Обычно такие яхты строятся в дополнение к основному судну, тем не менее, в последние годы спрос на них растет и теперь плавают только на них, а не на основных лкораблях.

Для яхты заказаны два вертолета Airbus ACH145 зарегистрированные под именами M-Solo & M-Sola, поделился один из собеседников издания.



"Solaris, конечно, будет самым крупным и эксклюзивным "эксплорером" на воде. Других таких суден поддержки нет, и вряд ли в ближайшее время появятся. Даже у королевских семей на Ближнем Востоке таких нет", - сказал основатель Yacht Harbour Дмитрий Семенихин, добавив, что яхта могла обойтись миллиардеру в $250-300 млн.



По мнению основателя компании Smart Yachts Юлии Скопцовой, стоимость яхты может доходить до €450 млн. По ее словам, строительство Solaris заняло шесть лет (заказ был размещен в 2015 году), что несколько превышает изначальные сроки контракта. С момента спуска понадобится около шести месяцев, чтобы доставить яхту владельцу, добавляет она. В процессе строительства изменились не только сроки, но и размер яхты, указывает Скопцова: изначально планировалось, что длина составит 138,96 метров.

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Напомним, в 2017 году яхта Eclipse, принадлежащая Абрамовичу, была замечена у берегов Палм-Бич, что в штате Флорида.

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