В Организации объединенных наций (ООН) заявили, что Иран намеренно скрыл обстоятельства, связанные с авиакатастрофой самолета МАУ под Тегераном в 2020 году.

Об этом сказала специальная докладчик ООН по вопросам внесудебных разбирательств Аньес Калламар в Женеве, сообщает DW.

Спецдокладчик рассказала о письме с вопросами, которое она направила в Тегеран еще в декабре 2020 года. По ее словам, ответа от иранского правительства она до сих пор не получила.

Калламар напомнила, что одной из причин сбивания украинского самолета было смещение позиции радиолокационной станции военных, что привело к ошибке в связи. Однако объяснений причин изменения позиции станции Иран, по ее словам, не предоставил. Также в Тегеране не пояснили, почему перед атакой были проверены размеры и летные характеристики цели.

Докладчик ООН также обвинила иранские власти в том, что на место катастрофы допустили мародеров, а затем там все убрали, не дав возможности родным погибших получить предметы, принадлежавшие жертвам катастрофы.

Напомним, катастрофа рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании МАУ произошла 8 января 2020 года в Иране. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Спустя несколько дней Иран признал, что сбил пассажирский самолет. Утверждалось, что военные якобы ошибочно приняли лайнер за враждебную цель после удара американского беспилотника, в результате которого погиб высокопоставленный иранский военный генерал в Ираке.

22 февраля военная прокуратура Ирана завершила обширное расследование катастрофы самолета МАУ.