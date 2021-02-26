В пятницу, 26 февраля, начинается 15-й лунный день в знаке зодиака Лев. Период наполнен различными искушениями, а события во многом зависят от реакции и выбранной тактики поведения. Ошибки и несдержанность чреваты осложнениями отношений с близким окружением.

В большей степени это может касаться Овнов, Тельцов и Скорпионов, которые реже всего идут на уступки и компромиссы.

Овен (21.03 - 20.04) уже сконцентрирован событиями этой недели на семье, на желании погрузиться в домашнее и уютное состояние. Поэтому рабочие вопросы могут восприниматься в штыки. Местами ваш романтичный и мечтательный настрой может перекрывать рациональную сферу. Вместе с тем вас ждет ответственная деятельность, где много бумаг и цифр. Не упустите возможности заработать крупную денежную сумму.

Тельцы (21.04 - 21.05) стремятся получить поддержку и эмоциональную взаимопомощь, поэтому могут агрессивно воспринимать занятость и неспособность близких переключать внимание на его нужды. Сегодня звезды рекомендуют вам сосредоточиться на диалоге с друзьями и постепенно переключать внимание на трудовые будни.

Скорпион (24.10 - 22.11) может сегодня испытывать недостаток чувств и поддержки от любимого человека. Возможно, в вашей жизни уже было место для серьезного конфликта, поэтому вы стоите на перепутье - окончательно разорвать отношения или примириться с внутренними демонами друг друга. Решение принимать только вам. Звезды советуют вам быть нежнее и мягче в отношениях и личной жизни.

Львам, Стрельцам и Рыбам нужно проявить бдительность, не быть слишком податливым, чтобы вас не смогли обмануть корыстные знакомые. Лучше не принимать подарков и не ругаться с окружающими.

Козероги, Раки, Девы и Весы будут одолеваемы любовными соблазнами. Если сможете с ними справиться - обретете духовное богатство. Также звезды советуют вам усмирить свои эмоции и быть терпеливыми к окружающим. Не затевайте ссор сами и не встревайте в чужие конфликты. Лучше много наблюдать и делать выводы.

Водолеям и Близнецам сегодня будет полезно посвятить день усмирению плоти: практиковать любые формы аскетизма, выдержать день без еды, уединиться, чтобы очиститься внутренне и начать жизнь обновленным в новой лунной фазе 27 февраля.

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