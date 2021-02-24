Одесский радикал Сергей Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам заключения за разбой, сегодня утверждает, что он - жертва "прогнившей" и коррумпированной судебной системы.

Однако раньше Стерненко всячески поддерживал Фемиду, когда судили тех, кого он сам критиковал. Более того - регулярно ходил на такие суды и даже выкладывал "радостные" селфи на фоне подсудимых.

Собрали фото, на которых Стерненко радовался посадкам других людей.

Дмитрий Головин

Стерненко делал улыбающееся селфи на фоне одного из своих личных врагов - экс-главы полиции Одесской области Дмитрия Головина.

Головина подозревают в том, что в 2017 году вместе со своим заместителем Константином Гейко он продал семь контейнеров сигарет, которые проходили по одному из дел вещественными доказательствами. Также его подозревают в недостоверном декларировании.

Дмитрий Головин и Сергей Стерненко

Дмитрий Головин, генерал полиции третьего ранга, возглавлял полицию Одессы с 2016 по 2019 гг. Он заявлял, что во время потасовки против застройки Летнего театра, Сергей Стерненко ударил его ногой. Тогда Головину разбили голову камнем, который бросил соратник Стерненко Игорь Резун.

После того как Сергей Стерненко убил Ивана Кузнецова, Головин рассказал, что в тот вечер Стерненко был в ресторане, а значит, мог употреблять алкогольные напитки. Кроме того, он обратил внимание на несостыковки версии радикала о том, что он перехватил нож и нанес ответный удар.

"Во-первых, был удар. Он устоял после него? Ладно, допустим, устоял. Но умудрился левой рукой – будучи при этом правшой – ладонью перехватить нож. При этом порез почему-то по вене пришелся. Более того, на месте первой стычки крови практически не обнаружено – буквально пару капель. Слишком много несостыковок" - рассказывал Головин в интервью LB.

Что касается неприязненного отношения к Стерненко, то Головин прокомментировал это так: "Как частное лицо, я вам могу сказать, что Стерненко, на мой взгляд, мальчик, который попросту по возрасту не дорос играть в такие большие игры. Что он является определенным проектом, который тянут. И этот проект не совсем удачный. Слишком рано звезду поймал".

Суд по Головину продолжается, но меру пресечения ему сменили с содержания под стражей на домашний арест.

Евгений Мефедов

Фотографировался Сергей Стерненко в суде и на фоне Евгения Мефедова. Гражданина России, который жил в Одессе, куда приехал к своей девушке, и работал таксистом.

2 мая 2014 года вместе с "куликовцами" он оказался в Доме профсоюзов, где едва не сгорел. В больнице, куда он был доставлен с ожогами, его задержала СБУ. В связи с участием Мефедова в событиях 2 мая, раскручивали тему о российском следе.

В 2017 году одесский суд полностью оправдал его по делу 2 мая. Но Мефедовым вновь заинтересовались в СБУ. На этот раз его обвинили в том, что в марте 2014 года он участвовал в автопробеге, посвященном 70-летию освобождения Николаева, и возложил цветы к памятнику героям ВОВ.

Мефедова обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и призыве к захвату власти. На суды регулярно приходили радикалы, которые блокировали здание и угрожали судьям. В том числе Стерненко, который довольно фотографировался на фоне Мефедова.

Евгений Мефедов и Сергей Стерненко

В 2019 году, после почти пяти с половиной лет содержания в СИЗО, Мефедов вышел на свободу под залог. Потом его передали России в рамках обмен пленными.

Акзал Баймукашев

Стерненко регулярно делает селфи на фоне уроженца Казахстана Акзала Баймукашева, которого обвиняют в нападении на Стерненко в 2018 году.

По версии обвинения, Баймукашев напал на Стерненко возле его дома. Он стрелял резиновыми пулями и ранил радикала в затылок. После этого пострадавший с помощью прохожих смог догнать и задержать нападающего.

Стерненко и Баймукаев

О "киллере Стерненко" известно не много. В 2003 году он получил украинское гражданство, а до нападения на одесского радикала отсидел за разбой и незаконное хранение оружия. Суд над Баймукаевым продолжается.