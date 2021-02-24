В среду, 24 февраля, администрация социальной сети Clubhouse разблокировала аккаунт российского журналиста Владимира Соловьева.

Об этом Сон сам сообщил в Telegram-канале.

"ClubHouse наконец-то разблокировал мой аккаунт", - написал Соловьев.

Отметим, что Владимира Соловьева забанили в соцсети неделю назад. Сначала, 15 февраля, Clubhouse заблокировал Соловьеву возможность администрирования бесед после того, как он создал комнату с темой "Почему не взлетела квирреволюция в России?". Спустя два дня, 17 февраля, был заблокирован его аккаунт. При этом, по утверждению самого журналиста, он никаких правил не нарушал, а администрация соцсети не сообщила ему о причинах бана.

В этот же день Роскомнадзор направил в адрес социальной сети Clubhouse письмо с требованием восстановить аккаунт российского ведущего Владимира Соловьева. В нем утверждалось, что такие действия "нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение".

Напомним, ранее в России назвали Clubhouse инструментом борьбы с украинизацией.

Также мы писали о том, что как украинцы и россияне ринулись в новую социальную сеть Clubhouse.