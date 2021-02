Знаменитый спортсмен, 15-кратный победитель турниров "Мэйджор", гольфист Тайгер Вудс попал в ДТП. В результате автокатастрофы спортсмен получил сложные переломы обеих ног. Его госпитализировали в больницу и сделали операцию.

Об этом пишет CNN.

ДТП произошло утром в понедельник, 23 февраля, когда Вудс ехал по дороге через город Ранчо Палос Вердес, расположенный неподалеку от Лос-Анджелеса. В автомобиле Genesis он находился один.

Полицейские рассказали, как произошла авария. По их словам, на сложном участке дороги, где спуск приходится на поворот влево, его автомобиль неожиданно пересек разделительную полосу, встречные полосы и вылетел с трассы в кювет. Далее на дороге машина ударилась о два дорожных знака и дерево, а затем перевернулась.

Когда на место прибыли полицейские, спортсмен был за рулем, он был пристегнут. По словам заместителя шерифа округа Карлоса Гонсалеса, Тайгер был в сознании и пытался выбраться из машины, но его сильно зажало. Он мог назвать свое имя и понимал, что происходит. С помощью клина и топора Тайгера достали из салона машины. Стоять самостоятельно он не мог. Поэтому его на носилках отправили в больницу.

"Осколочные открытые переломы как верхней, так и нижней части большой и малой берцовых костей были стабилизированы путем введения стержня в кость. Другие повреждения костей стопы и голени были стабилизированы с помощью комбинации винтов и штифтов", - рассказал врач о травмах спортсмена.

По данным издания, тест на алкоголь у Вудса не брали, поскольку он получил тяжелые травмы. По словам видевших его полицейских и спасателей, было непохоже, что спортсмен находился под воздействием каких-либо нарковеществ или алкоголя. Полицейские считают, что его спас ремень безопасности и сработавшие подушки.

Тайгер Вудс - 15-кратный победитель турниров "Мэйджор". Всего за карьеру он выиграл 80 турниров PGA Тура (второе место в истории после Сэма Снида) и 40 турниров Европейского тура (третье место в истории после Сева Бальестероса и Бернхарда Лангера).

В 2002 году он возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира. Он первым из спортсменов стал миллиардером, при этом около 90% его доходов приходилось на рекламу.

На видео, которое опубликовал в Twitter Washington Examiner, можно увидеть перевернутый на бок автомобиль, за рулем которого и был спортсмен.

A spokesman for @LASDHQ now says Tiger Woods was not extricated from the vehicle with the "jaws of life." https://t.co/VQbxGdm6Sx