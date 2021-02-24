В среду, 24 февраля, состоится очередное заседание Кабинета министров. Правительство изучит доклад о результатах расследования причин возникновения пожара в подпольном доме престарелых в Харькове в конце января.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте Кабмина.

О результатах расследования причин пожара на заседании доложит министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Кроме того, правительство рассмотрит проект постановления о внесении изменений в Правила дорожного движения. Речь в документе идет об ужесточении требований к перевозке детей, определении характеристик детских кресел, а также их установке.

Кабмин также намерен определиться относительно введения ответственности за нарушение порядка осуществления стратегической экологической оценки. Соответствующий проект закона предусматривает введение Единого реестра стратегической экологической оценки, установление ответственности за нарушение законодательства о такой оценке, а также установление перечня оснований для привлечения к административной ответственности.

К рассмотрению предлагается также проект постановления о некоторых вопросах реализации Закона Украины "О применении трансплантации анатомических материалов человека". Проектом постановления предлагается утвердить, в частности, порядок изготовления, контроля качества и обращения биоматериалов.

Напомним, Кабмин предложил пересчитывать украинцев каждые 10 лет.

Также мы писали о том, что Кабмин отменил скандальную норму о запрете торговли носками при локдауне.