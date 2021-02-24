Ведущий международный медицинский журнал Lancet обобщил данные об эффективности вакцин от коронавируса. Российский препарат "Спутник V", разработанный Центром им. Гамалеи, оказался среди лидеров.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованные в журнале.

Исследователи указывают, что по состоянию на 3 февраля 2021 года в разработке находилось 289 экспериментальных вакцин против Covid-19, 66 из которых - на различных этапах клинических испытаний, в том числе 20 - на третьем этапе.

"Только пять из этих 66 вакцин - разработанные AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом, BioNTech в партнерстве с Pfizer, Gamaleya (вакцина "Спутник V"), Moderna и Sinopharm в партнерстве с Пекинским институтом - получили разрешение от официальных регулирующих органов (в соответствии с критериями ВОЗ относительно таких органов) или ВОЗ", - сказано в исследовании.

По данным ученых, еще пять вакцин - из Китая, Индии, Казахстана и России - получили одобрение или разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях другими регулирующими органами; некоторые из организаций, разрабатывающих эти вакцины, представили в ВОЗ документацию для включения в перечень или предварительной квалификации для использования в чрезвычайных ситуациях, но эти документы все еще находятся на рассмотрении.

Ожидается, что вакцины от Novavax и Johnson & Johnson будут разрешены на основании положительных промежуточных результатов третьей фазы испытаний.

Ученые указывают, что некоторые вакцины показали высокий уровень эффективности (т.е. более 70%) в клинических испытаниях. В частности, российский "Спутник V" с 92% эффективности находится на третьем месте - после препаратов Pfizer (95%) и Moderna (94%).

Напомним, в Украине уже зарегистрировали вакцину от коронавируса Pfizer.

Также мы писали о том, что в Ирландии зарегистрировали десятки побочных реакций после прививок Pfizer и Moderna.