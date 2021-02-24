Опубликовано исследование об эффективности вакцин от коронавируса. "Спутник V" в тройке лидеров
Ведущий международный медицинский журнал Lancet обобщил данные об эффективности вакцин от коронавируса. Российский препарат "Спутник V", разработанный Центром им. Гамалеи, оказался среди лидеров.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованные в журнале.
Исследователи указывают, что по состоянию на 3 февраля 2021 года в разработке находилось 289 экспериментальных вакцин против Covid-19, 66 из которых - на различных этапах клинических испытаний, в том числе 20 - на третьем этапе.
"Только пять из этих 66 вакцин - разработанные AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом, BioNTech в партнерстве с Pfizer, Gamaleya (вакцина "Спутник V"), Moderna и Sinopharm в партнерстве с Пекинским институтом - получили разрешение от официальных регулирующих органов (в соответствии с критериями ВОЗ относительно таких органов) или ВОЗ", - сказано в исследовании.
По данным ученых, еще пять вакцин - из Китая, Индии, Казахстана и России - получили одобрение или разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях другими регулирующими органами; некоторые из организаций, разрабатывающих эти вакцины, представили в ВОЗ документацию для включения в перечень или предварительной квалификации для использования в чрезвычайных ситуациях, но эти документы все еще находятся на рассмотрении.
Ожидается, что вакцины от Novavax и Johnson & Johnson будут разрешены на основании положительных промежуточных результатов третьей фазы испытаний.
Ученые указывают, что некоторые вакцины показали высокий уровень эффективности (т.е. более 70%) в клинических испытаниях. В частности, российский "Спутник V" с 92% эффективности находится на третьем месте - после препаратов Pfizer (95%) и Moderna (94%).
Напомним, в Украине уже зарегистрировали вакцину от коронавируса Pfizer.
Также мы писали о том, что в Ирландии зарегистрировали десятки побочных реакций после прививок Pfizer и Moderna.