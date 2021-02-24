В среду, 24 февраля, к украинскому журналисту Юрию Дудкину пришли с обыском силовики. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене.

Об этом сам Юрий Дудкин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"У меня обыск, обвинение в госизмене...", - написал журналист, выложив при этом соответствующее видео.

Силовые органы Украины пока никак не прокомментировали проведение следственных действий в доме у украинского журналиста.

Видео: facebook.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на допрос в Службу безопасности Украины по делу о государственной измене вместо блогера Анатолия Шария пришел его адвокат. Новый допрос назначен на 25 февраля.

Так же мы рассказывали, что адвокат Януковича опроверг вручение подозрения экс-президенту в госизмене за Харьковские соглашения.