В Житомирской области 16-летний подросток поругался с девушкой и прыгнул в реку с 30-метрового моста. Парню удалось выжить.

Об этом сообщает ТСН, видео обнародовано в YouTube.

В полицию обратилась мать подростка. Она позвонила правоохранителям и сообщила, что ее ребенок пропал. Полицейские также выяснили, что подросток намекал своей девушке, что покончит с собой.

Ночью правоохранители отправились на поиски. Оказалось, что молодой человек поругался с девушкой прыгнул с 30-метрового моста в реку Случь.

По колено в снегу, ночью копы разыскали и вытащили подростка. Сейчас он находится в реанимации. Врачи диагностировали у него обморожение конечностей, переохлаждение и тяжелую травму живота.

Мать мальчика рассказала, что он ничего не помнит о случившемся. Врачи убеждены, что подростку очень повезло.

Напомним, самоубийства и насилие вошли в пятерку главных причин смерти украинцев.

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