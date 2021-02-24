По состоянию на утро среды, 24 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 850 человек.

Напомним, что вчера, 23 февраля, в стране было выявлено 4 182 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 1 668 человек.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 317 694 человека. Выздоровели за последние сутки 3 645 человек (с начала эпидемии - 1 155 422 человека - Ред.).

Умерло за сутки 152 пациента (с начала эпидемии - 25 461 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 3 049 человек. Среди новых зараженных 316 детей и 271 медработник.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (600 человек), Черновицкой области (524), Винницкой области (601) и Закарпатской области (389).

В Киеве за сутки выявили 547 новых зараженных.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине с 24 февраля заработал адаптивный карантин.

Также мы рассказывали, что Ляшко пообещал сегодня начать вакцинацию от коронавируса в Украине.