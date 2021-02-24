Директор Европейского бюро Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) Ханс Клюге довольно оптимистично заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года.

Об этом передает 112 Украина со ссылкой на датский телеканал DR.

"Пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года. Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться", - отметил Клюге.

Он уверен, что несмотря на то, что коронавирус продолжит распространяться, необходимость во всех ограничениях отпадет. Тем не менее, точный исход пандемии пока определить нельзя.

Что касается новых мутаций коронавируса, Клюге объяснил их появление тем, что вирус пытается адаптироваться к человеку, и это нормальный процесс. В случае необходимости, вакцины могут быть модифицированы для противодействия новым штаммам, и уже не нужно будет создавать их с нуля.

Ранее "Страна" сообщала, что прибытие вакцины от коронавируса в Украину Зеленский обсудил с главсанврачом, а не с главой МОЗ страны.