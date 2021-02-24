После того как 23 февраля суд вынес приговор в отношении известного радикала Сергея Стерненко, прокурор Одесской области Сергей Костенко выступил с заявлением, в котором пояснил, что позиция стороны обвинения при рассмотрении дела была полностью обоснована, а доказательства являются достаточными для вынесения приговора (Стерненко дали 7 лет с конфискацией половины имущества - Ред.).

"Суд вынес приговор по делу Стерненко на основании предъявленного прокуратурой обвинения, которое мы смогли в общем процессе, как того требует действующее законодательство, доказать. Суд принял обвинительное заключение, которое пока не вступило в законную силу. Оно еще должно быть исследовано, согласно законодательству, в апелляционном и кассационном порядке", - заявил Костенко в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети.

По словам Костенко, все эти процедуры сейчас строго соблюдаются, и это является свидетельством того, что Украина является правовым государством, в котором можно поднимать вопросы как о совершении преступления, так и о невиновности. Прокуратура следит, чтобы все процедуры были соблюдены в полном объеме.

"Сторона обвинения предоставила обоснованные доказательства виновности лиц в обвинительном акте, которые судом признаны надлежащими, допустимыми и достаточными для вынесения обвинительного приговора. Областная прокуратура будет изучать вынесенный приговор с тем, чтобы права на защиту были соблюдены в полной мере, и определять дальнейшие действия в соответствии с законодательством", - добавил глава областной прокуратуры.

Также Костенко отметил, что давление на суд недопустимо, имея ввиду вчерашние беспорядки сторонников Стерненко под Офисом президента.

"Я уверен в том, что в дальнейшем прокуратура останется на той позиции, что нельзя обжаловать судебное решение за пределами законной процедуры, как того требует Конституция Украины как правового государства", - уточнил Костенко.

Напомним, "Страна" в материале "Порвали нос, давили пальцы и стреляли над головой" рассказала, как Стерненко похищал и пытал депутата Щербича.