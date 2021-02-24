В США вышли в свет совместные мемуары экс-главы ЦРУ Роберта Джеймса Вулси (был на посту в 1993-1995 годах - Ред.) и бывшего генерал-лейтенанта внешней разведки Румынии Иона Пачепы (сбежал от режима Чаушеску в США в 1978 году - Ред.).

Книга под названием "Операция "Дракон": секретная война Кремля против Америки" содержит ряд сенсационных утверждений.

Авторы обвиняют первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева в организации покушения на 35-го президента США Джона Кеннеди.

Об этом передает The New York Post.

Авторы считают, что Ли Харви Освальд, убивший Кеннеди, являлся сотрудником КГБ. СССР якобы завербовал его в 1957 году во время службы мужчины в ВМС США в Японии. После выполнения ряда секретных миссий, Хрущев якобы "лично приказал" Освальду расправиться с главой Белого дома.

"Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить Кеннеди, которого Хрущев презирал. Освальда… женили на девушке из СССР и отправили обратно в Штаты в июне 1962 года", - уверяют авторы.

Однако, по их мнению, позднее советские власти "передумали" убивать Кеннеди, и американцу сказали, чтобы тот отказался от этого плана. Однако Освальд "питал слепую любовь к СССР" и не стал подчиняться приказу.

В книге также уточняется, что все доказательства подобных утверждений есть в 26-томном отчете комиссии Уоррена, но он настолько "зашифрован", что до сих пор никто не понял, что там написано.

Напомним, что Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. В него выстрелили несколько раз. Бывший морской пехотинец США Ли Харви Освальд, который некоторое время действительно жил в СССР. Он был единственным подозреваемым в убийстве американского президента.

Ранее "Страна" сообщала, что рукопись убийцы Ли Харви Освальда выставили на аукцион в Бостоне.