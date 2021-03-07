Международная группа астробиологов провела исследование и установила, что споры черной плесени и некоторых бактерий могут выжить во время космического полета на Марс. Это может навредить здоровью космонавтов.

Результаты наблюдений ученых опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

Для проверки поведения микроорганизмов в космосе астробиологи запустили воздушный шар с ними на высоту 38 километров над землей. Такая высота была выбрана потому, что радиационная обстановка на этой отметке примерно сопоставима с той, что наблюдается в нижних слоях атмосферы Марса и на его поверхности.

Образцы плесени и бактерий при этом поместили в специальный контейнер MARSBOx, где были воспроизведены климатические условия Красной планеты, а также состав почвы и давление.

Марсианских условий не смогли выдержать бактерии-экстремофилы из рода Buttiauxella. Однако образцы других микроорганизмов в большинстве случаев выжили.

Так, черная плесень, способная вызвать инфекцию в легких человека, может пережить около пяти часов нахождения на Марсе. Также выжить на соседней планете способны колонии микробов Staphylococcus capitis, обитающих на коже человека, и бактерии рода Salinisphaera.

Ученые отмечают, что это ставит под угрозу экспедиции на четвертую планету от Солнца.

Ранее "Страна" сообщала, что в США SpaceX подняла в воздух прототип космического корабля для полета на Марс.

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