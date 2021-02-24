Полицейские Днепра задержали группу серийных воров - граждан Грузии после налета на дом.

Об этом сообщает в Фейсбуке полиция Днепропетровской области.

18 февраля грузины проникли в дом в Днепровском районе. Они повредили окно, забрались в здание и похитили сейф с пистолетом, документами и деньгами.

Получив ориентировку, полицейские начали преследовать злоумышленников на автомобиле и обнаружили их на берегу реки Днепр в городе Каменское (бывший Днепродзержинск). Заметив полицейских, мужчины ринулись через реку, но были задержаны. Во время задержания у воров изъяли сейф, пистолет и документы.

Работники сектора раскрытия преступлений против собственности уголовной полиции Днепровского районного управления полиции установили, что злоумышленники могут быть причастны еще к трем кражам из домов на территории Днепра и Днепропетровской области. Также их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Сейчас мужчины задержаны. Им грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). следствие.

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