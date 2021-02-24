Увольнение по собственному желанию (ст. 38 КЗоТ) может быть двух видов: увольнение по уважительным причинам и увольнение без уважительных причин.

Об этом напомнила главный государственный инспектор отдела по вопросам соблюдения законодательства о труда в Кировоградской области Елена Коломийчук.

Отличаются они тем, что в первом случае работник не обязан сообщать работодателю об увольнении за две недели. Он имеет право уволиться хотя бы и в день подачи соответствующего заявления.

Увольнение по уважительным причинам

Перечень уважительных причин для увольнения по собственному желанию в законодательстве содержится в статье 38 КЗоТ.

Прекращение трудового договора вследствие нарушения работодателем законодательства о труде, условий коллективного или трудового договора предусматривает обязательную выплату выходного пособия в размере, предусмотренном в коллективном договоре, но не меньше трехмесячного среднего заработка (ст. 44 КЗоТ).

Увольнение без уважительных причин

Согласно ч. 1 ст. 38 КЗоТ работник обязан сообщить работодателю о последующем увольнении в письменном виде за две недели соответствующим заявлением.

Если работник требует расторжения трудового договора, работодатель не имеет права удерживать его, задерживая расчет и выдачу трудовой книжки. За задержку расчета при увольнении предусмотрена ответственность: в случае невыплаты по вине работодателя полагающихся уволенному работнику сумм в определенные сроки, при отсутствии спора об их размере, работодатель должен выплатить работнику его средний заработок за все время задержки до дня фактического расчета.

Если же у работника есть задолженность перед работодателем за материальные ценности, выданные ему в пользование, законодательством предусмотрена материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба.

Однако необходимость удержания сумм причиненного ущерба не изменяет сроков расчета при увольнении - полагающиеся работнику суммы подлежат выдаче ему в день увольнения.

Если же работник возражает против удержания суммы ущерба, его размера, в случаях, когда пропущены сроки или размер ущерба превышает среднемесячный заработок работника, - работодатель обязан обеспечить полный расчет с ним в установленном порядке и (при необходимости) обратиться в суд с иском о взыскании с работника причиненного ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

При проведении с работником расчета общий размер удержаний с заработной платы не должен превышать ограничений, установленных в статье 128 КЗоТ.

По желанию работника в случае его увольнения (кроме увольнения за нарушение трудовой дисциплины) ему должен быть предоставлен неиспользованный отпуск с последующим увольнением. Датой увольнения в этом случае является последний день отпуска.

При желании работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей.

Поскольку при предоставлении отпуска с последующим увольнением и при предоставлении компенсации разными будут суммы выплат и даты увольнения, то целесообразно, чтобы в заявлении об увольнении работник указал желание получить именно компенсацию за неиспользованный отпуск.

Увольнение работников оформляется приказом работодателя, основанием для издания которого является заявление работника.

При увольнении работников целесообразно учитывать несколько важных советов:

в заявлении работника и приказе об увольнении следует обязательно указать дату увольнения, которая является последним днем работы;

в заявлении об увольнении стоит указать, что работник хочет получить компенсацию за неиспользованные дни отпусков (если работник не выразил желание получить отпуск перед последующим увольнением);

в приказе об увольнении целесообразно указать количество дней отпуска, за которые работнику выплачивается компенсация или за которые проводится удержание (в случаях, когда работник получил отпуск "наперед", в счет неотработанной части рабочего года);

необходимо заблаговременно позаботиться о наличии средств на выплату работнику в день увольнения полного расчета;

в день увольнения следует выдать работнику трудовую книжку (под подпись о ее получении, чтобы иметь доказательство выдачи такой трудовой книжки работнику; в зависимости от организации кадровой работы на предприятии, подпись может предусматриваться в приказе об увольнении, книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, личной карточке, личном листе по учету кадров и т. п.);

с приказом об увольнении работник должен быть ознакомлен, о чем он подписывается с приведением даты ознакомления на самом приказе. Если работник увольняется не по инициативе работодателя, предприятие обязано выдать ему копию приказа об увольнении только в случае, если работник этого требует.

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