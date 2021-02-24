На встрече и.о. премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоя с послом Украины Марком Шевченко 22 февраля украинский дипломат подтвердил намерение Киева запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами. Запрет начнет действовать с 1 сентября.

Об этом сообщается на сайте МИД Молдовы.

"При обсуждении были подтверждены договоренности о допуске с 1 сентября 2021 года к участию в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровья только при наличии номерных знаков нейтрального образца и наклейки "MD" на стекле, в дополнение к транспортным средствам, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Молдова", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Кроме темы номеров собеседники обсудили на встрече взаимодействие на государственной границе, торгово-экономическое сотрудничество, реализацию инфраструктурных проектов.

В соответствии с соглашением об участии приднестровских автомобилей в международном движении с 1 сентября 2018 года в Тирасполе и Рыбнице были открыты пункты регистрации транспортных средств. С тех пор зарегистрированные в Приднестровье авто получили возможность выезжать за границу при наличии нейтральных номерных знаков и наклейки на стекле с буквами "MD". За два с лишним года было выдано более 4000 таких номеров.

Украина в начале прошлого года заявила, что намерена с 1 апреля 2020 года запретить въезд на свою территорию автомобилей с регистрационными номерами непризнанного Приднестровья. Но затем введение запрета было отложено до 15 января 2021 года по просьбе молдавской стороны.

В середине января правительство Молдовы снова попросило Украину отложить вступление решения в силу, чтобы провести дополнительную кампанию по информированию жителей Приднестровья о необходимости соблюдать правила.

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