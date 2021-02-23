Если база начисления единого социального взноса не превышает размер минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма единого социального взноса рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), и ставки взноса (абз. второй части пятой ст. 8 Закона № 2464-VІ "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование").

Об этом разъяснили в главном управлении ГНС в Запорожской области.

По соглашению между работником и собственником или уполномоченным им органом может устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Оплата труда в этих случаях осуществляется пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки (ст. 56 Кодекса законов о труде).

Следовательно, работодатель имеет право начислить работнику, работающему неполный рабочий день, заработную плату ниже минимальной, но при условии, что сумма начисленной заработной платы должна быть не меньше чем часть от минимальной заработной платы, приходящейся на фактически отработанное время.

Что касается единого социального взноса, то работодатель рассчитывает его сумму как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), и ставки единого социального взноса независимо от того, что работник работал неполный рабочий день (в 2021 году 1320 грн. - 6000 грн. х 22 %).

При начислении заработной платы (доходов) физическим лицам из источников не по основному месту работы ставка единого социального взноса применяется к определенной базе начисления независимо от ее размера (абз. третий части пятой ст. 8 Закона № 2464).

Ранее в ГНС сообщили, какие категории предпринимателей освобождены от уплаты ЕСВ с 1 января.

Также в ГНС напомнили ставки и сроки уплаты единого взноса самозанятыми лицами.