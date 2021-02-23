Президент Владимир Зеленский после разговора с главным санврачом Виктором Ляшко выразил желание вакцинироваться индийским препаратом против коронавируса вместе с военными.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

"Зеленский подтвердил готовность получить прививку вместе с военнослужащими как Верховный главнокомандующий", - говорится в сообщении.

Президент Украины также акцентировал внимание на том, что логистика поставки вакцины во все области страны уже отработана, и задержек не должно быть.

Кроме того, по его словам, вакцинирование населения будет осуществляться на добровольной основе.

Напомним, сегодня в Киев прилетел самолет с индийской вакциной от коронавируса.

Уже завтра вакцина будет распределена в пять областей Украины и в Киев.