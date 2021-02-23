Зеленский собрался сделать прививку индийской вакциной вместе с военными
Президент Владимир Зеленский после разговора с главным санврачом Виктором Ляшко выразил желание вакцинироваться индийским препаратом против коронавируса вместе с военными.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.
"Зеленский подтвердил готовность получить прививку вместе с военнослужащими как Верховный главнокомандующий", - говорится в сообщении.
Президент Украины также акцентировал внимание на том, что логистика поставки вакцины во все области страны уже отработана, и задержек не должно быть.
Кроме того, по его словам, вакцинирование населения будет осуществляться на добровольной основе.
Напомним, сегодня в Киев прилетел самолет с индийской вакциной от коронавируса.
Уже завтра вакцина будет распределена в пять областей Украины и в Киев.