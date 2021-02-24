Стерненко: первый приговор

Хотя 23 февраля нынешнего года стало выдающимся благодаря сразу нескольким общеукраинским и международным событиям, главное из них произошло не в столице, а в Одессе. Там вчера был осужден на семь лет бывший лидер местного "Правого сектора", подозреваемый в торговле наркотиками и обвиняемый в убийстве радикальный активист Сергей Стерненко. Причем осужден не за наркотики или убийство, а по еще одному обвинению – в похищении и пытках.

Это дело было менее известно, причем многие союзники Стерненко о нем вообще не знали – и в результате с утра многие порохоботы сели в лужу, когда бросились защищать "одесского героя", которого хотят осудить за "самозащиту" (так они называют то, что обвинение квалифицирует как убийство). Из чего стало ясно, что партия Порошенко решила защищать Стерненко вне зависимости от того, какое именно преступление он совершил. Видимо, и педофилия не стала бы исключением, если бы ее раскрыли.

Впрочем, это неудивительно. За три года после убийства, совершенного бывшим лидером одесского "Правого сектора", его осуждение перестало быть просто вопросом правосудия, превратившись в символ и для противников, и для сторонников Стерненко. В символ вседозволенности и безнаказанности правых радикалов, которая стала ключевым фактором общественно-политической жизни страны.

И вчера обнаружился довольно широкий фронт тех, кто решил выступить в защиту осужденного националиста (а точнее, в защиту атмосферы вседозволенности для правых радикалов) – от Львовского горсовета до нескольких сотен активистов "Евросолидарности" под стенами Офиса президента и даже нескольких десятков протестующих в Харькове. Но характерно, что в родной для Стерненко Одессе его защищала лишь кучка приезжих.

Что касается противников Стерненко, вчера они испытали удовлетворение от того, что предел вседозволенности правому радикализму все-таки существует. Однако, судя по всему, речь пока идет не об окончании "политической зимы", а лишь о небольшой оттепели, которая случилась лишь потому, что произошла в Одессе. Аналогичный суд в Киеве мог завершиться совсем по-другому из-за страха судей перед праворадикальной расправой. И пока о сломе этой системы говорить рано.

Прибытие вакцины

Дождались: вчера в Киев прибыла первая партия индийской вакцины "Ковишилд". Не прошло и двух месяцев после того, как начали вакцинироваться Россия, Израиль, Штаты и страны Евросоюза, как Украина тоже получила заветный препарат. Не тот, что ожидался, но хоть какой-то.

Правда, к нам заветный самолет из Индии только-только прилетел, но главсанврач Виктор Ляшко обещает, что дальше процесс пойдет сверхоперативно, и первые уколовшиеся появятся уже сегодня.

При этом стоит отметить, что ажиотажа предстоящая вакцинация не вызывает. Совсем недавно появились данные социологии в отношении того, что уровень доверия населения к "Ковишилду" – 1%, а с тех пор уже было несколько публикаций о том, что после вакцинации ею бывают очень серьезные побочные эффекты, – так что есть опасения дальнейшего снижения этого уровня доверия.

И как-то не успокаивают заверения из "ковидбука" "слуг народа" о том, что "Ковишилдом" прививаются на Мальдивских островах, поскольку 99,9999% украинцев там не были и не представляют, что за жизнь на этих островах вообще. Тем более, Петр Порошенко воспоминаниями о поездке туда не делился.

В общем, большинство наших граждан даже рады, что индийская вакцина прибыла с опозданием и в ограниченном количестве. Для них пока идет нулевой этап вакцинации, когда вся страна будет наблюдать за "подопытными кроликами", которых уколют первыми.

Витренко дали полномочия министра. Без должности

Парламент вчера собрался на внеочередную сессию ради одного решения – восстановления права исполняющих обязанности министров полноценно исполнять эти обязанности. Голосование оказалось очень убедительным: и "слуги народа" проявили небывалое единодушие, и обе группы-сателлита помогли. Хотя все понимали, что речь, прежде всего, идет об одном конкретном случае – чтобы Юрий Витренко во главе Министерства энергетики был не английской королевой, а реальным менеджером.

Из-за такой неожиданной лояльности к Витренко, которого уже дважды прокатили с должностью полноценного министра, пошли разговоры о том, что Владимир Зеленский все-таки укротил "коломойскую" группу "За будущее" и внутреннюю оппозицию в правящей фракции подозрениями в адрес бывших топов "Приватбанка" и что в скором времени следует ожидать третьего голосования по министру энергетики, которое теперь точно будет удачным.

Но такой прогноз – явно поверхностный. Ведь если бы за назначение Витренко уже были железные 226 голосов, его назначили бы вчера: кадровые вопросы можно рассматривать без внесения в повестку дня даже на внеочередной сессии.

Так что правильной является версия о временном компромиссе, который просто позволит и. о. министра полноценно работать.

Что касается избрания Витренко министром и первым вице-премьером, шансы на него, безусловно, существуют, но не в ближайшей перспективе. Рано или поздно президент сможет договориться – если только по какой-то причине не разочаруется в своем новом фаворите.

Госдеп сделал Рябошапку чемпионом

23 февраля стало праздничным днем не только для тех, кто празднует День защитника Отечества или просто "мужской день", но и для бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки. В Госдепартаменте США решили, что он тоже настоящий мужчина, и наградили неудачливого украинского чиновника новой международной премией для чемпионов по борьбе с коррупцией.

Впечатляет характеристика, которой Госдеп описал новоявленного украинского чемпиона: как оказалось, он входит в число "преданных партнеров", "смелых людей, которые отстаивают усилия по борьбе с коррупцией, которые неустанно работали, часто перед лицом невзгод, защищая прозрачность, борясь с коррупцией и обеспечивая подотчетность в своих странах".

Кто-нибудь узнал в этой характеристике бывшего генпрокурора? Пожалуй, из всех эпитетов к Рябошапке можно применить только два – первый (преданный партнер Соединенных Штатов) и тот, кто "обеспечивал подотчетность в своих странах". Если, конечно, речь идет о подотчетности американскому посольству, где бывший руководитель Генпрокуратуры был регулярным гостем.

Собственно, преданность и подотчетность американскому посольству – это все, чем запомнился Рябошапка за полгода своей работы. Когда по указанию оттуда прикрывал другого "героя" вчерашнего дня Стерненко и блокировал все расследования по уголовным производствам, связанным с Петром Порошенко.

А помимо этого вспоминается разве что "странная" аттестация прокуроров, результаты которой срочно уничтожались в день отставки Рябошапки – как раз потому, что там заподозрили коррупцию при освоении американского гранта.

Но Госдепу, конечно, виднее. Возможно, коррупционное освоение гранта на реформу Генпрокуратуры – это и есть та самая неустанная работа смелых людей, которой там ждут.

МИД работает над звонком от Байдена. Но пока не обещает

Вчера появилась и куда более серьезная новость, связанная с Штатами: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Правда, те, кто пришел на пресс-конференцию министра, чтобы услышать этот анонс, наверняка были разочарованы. Ведь анонс подразумевает точную дату и, желательно, время события. А в данном случае, по словам Кулебы, американо-украинские отношения "активно развиваются" и над организацией телефонного разговора "активно работают". В надежде, что однажды активная работа принесет успех.

Вообще-то даже интересно было бы посмотреть, как выглядит эта "активная работа". Министр лишь приоткрыл завесу, сообщив, что "наше посольство в Вашингтоне поддерживает буквально ежедневный регулярный контакт с Советом национальной безопасности США". Проще говоря, посол Украины каждый день звонит кому-то в этот Совбез и спрашивает: "Ну, что там Байден, время найдет?"

А вот дальнейший процесс неизвестен: может, этот некто в Совбезе тут же бежит в Белый дом и теребит президента, напоминая, что пора бы уже сделать важный звонок стратегическому партнеру, а может, просто выключает телефон и идет в бар.

Так или иначе, на 35-й день после инаугурации Байдена начинаешь понимать, что быть стратегическим партнером – не такая уж большая привилегия. Другое дело – стратегический противник: Путину "дедушка Джо" позвонил на шестой день; наговорил кучу неприятных вещей, но ведь позвонил!

А со стратегическим партнером никогда не поздно поговорить. В конце концов, Байден ведь обещал, что Украина станет приоритетом его политики – и обязательно сдержит свое обещание. Когда вспомнит о нем.