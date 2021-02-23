Президент Владимир Зеленский обсудил с заместителем министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко начало добровольной вакцинации в Украине от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной – никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата", – заявил Зеленский.

Препарат будут доставлять в больницы мобильные бригады. Прежде всего вакцинировать будут врачей медицинских учреждений, оказывающих помощь коронавирусным больным, затем – работников соматических больниц, экстренной медицинской помощи, семейных врачей и т.д.

Также Ляшко проинформировал Зеленского, что 22 февраля в Украине были зарегистрированы две вакцины от COVID-19 – препараты Pfizer/BioNTech и Covishield.

Еще напомним, что пять областей и Киев получат вакцину "Ковишилд".