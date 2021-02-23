Правозащитная организация Amnesty International, в январе признавшая российского оппозиционера Алексея Навального узником совести, отменила свое решение по этому поводу. Причиной стали высказывания политика, одобряющие насилие и дискриминацию.

О решении Amnesty International 23 февраля сообщил в Твиттере американский журналист Аарон Мате.

Юридический и политический департамент организации посчитал принял дискриминационными высказывания Навального еще середины 2000-х годов.

При этом медиа-менеджер организации по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев заявил, что призыв Amnesty International немедленно освободить Навального остается в силе, так как тот "преследуется исключительно по политическим мотивам".

Артемьев рассказал, что у правозащитников "сложилось впечатление, будто запросы на предмет проверки высказываний Навального были частью скоординированной кампании по его дискредитации за рубежом". В правозащитной организации допускают, что за этой кампанией могут стоять люди с RT в разных странах.

17 января Amnesty International признала Навального узником совести после его задержания в Москве и потребовала немедленно освободить политика. В феврале организация передала в Кремль петицию с требованием освободить Навального, которую подписали 200 тысяч человек из разных стран мира.

Между тем на днях Навального признали в России виновным в деле о клевете на ветерана и приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей.

"Страна" подробно рассказывала об этом деле.