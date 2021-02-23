В Чернобыльском заповеднике предположили, каким может быть весеннее половодье на реках и удивились количеству снега на протяжении этой зимы.

Об этом сообщает пресс-служба заповедника на своей странице в Facebook.

"Нынешняя зима удивила Украинская достаточно сильными снегопадами и крепкими морозами - чего не наблюдалось несколько последних лет. Несмотря на заснеженные поля и леса, уже сегодня говорят о высокой весеннее половодье на реках. Какой она будет на водоемах Чернобыльского заповедника и можно ли сейчас делать какие-то прогнозы", - пишут в пресс-центре.

Представители заповедника изначально решили обратить внимание на гидрологию (науку, изучающей закономерности процессов в водных объектах на земной поверхности).

"Весной на равнинных реках Украины, как правило, заметно возрастает водность, повышаются уровни воды, увеличивается скорость потока, затапливается пойма - наступает весеннее половодье или наводнение", - говорят эксперты.

По их данным, причиной явления является таяние накопленных за зиму запасов снега.

"К слову, гидрологи отличают наводнение от паводка: в последнее называют непериодические увеличение водности реки в результате интенсивных ливневых или затяжных дождей", - добавили в сообщении.

Есть некоторые факторы, которые влияют на высоту весеннего половодья:

особенности речного бассейна (площадь, рельеф, процент лесов, болот, пахотных земель и т.п.),

объем снегозапасов, насыщенность почвы влагой перед зимой,

наличие дождей в период снеготаяния,

интенсивность нарастания тепла и другие.

Согласно этим данным, судить о масштабах половодья только по высоте слоя снега - нельзя. В этом году высота снежного покрова в лесах и залежах заповедника достигала 28-40 см. Однако глубина промерзания почвы незначительная - не превышает 15 см. К тому же, с осени почва была недостаточно увлажненный и, вероятно, немало талых вод пойдет на его утечки.

В связи с этим, специалисты осторожно говорят и об определяющей роли в формировании нынешнего половодья таких весенних процессов, как интенсивность нарастания тепла и наличие в период снеготаяния дождей.

Представители заповедника отметили, что наиболее сильные наводнения наблюдались на реке Припять в 1895, 1932, 1979 годах, несколько меньше - и в более близкие к нам времена - в 1999 и 2013 годах. В прошлом году наводнения не было выражено.

В заповеднике надеются, что этот год порадует полноводными реками, цветущими лугами и свежей зеленью лесов, так как устали от прошлогодней жажды.

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