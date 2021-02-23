Митинг за Стерненко на Банковой. Фото
Митинг за Стерненко на Банковой. Фото "Страны"

Сегодня сторонники Сергея Стерненко, осужденного на семь лет, устроили потасовки под Офисом президента. Они активно нападали на полицию, которая не подпускала их к зданию администрации Зеленского.

Митинг был изначально "заряжен" на противостояние.

Довольно быстро после начала этой акции, правоохранителей начали оттеснять от забора и прорываться к ОП. Использовались все методы, кроме, разве что кровопролития: полицию отталкивали, забрасывали файерами и петардами, срывали шлемы, забрасывали снежками и бутылками. 

Отдельные группы штурмовали полицейские микроавтобусы, где сидели задержанные. Полиция в ответ поливала нападавших газом. Но в целом инициатива была за радикалами, а полиция начинала отбиваться только если те начинали слишком активно наступать.

Видимо, основной задачей было держать строй, а не пресекать нападения в корне. Что провоцировало новые и новые атаки. Кстати, одним из главных провокаторов был экс-нардеп Владимир Парасюк. Он лично сорвал шлем с полицейского и, судя по всему, вдохновлял многие атаки на правоохранителей. 

Что весьма показательно - в последнее время Парасюк от "майданов" сторонился. При этом все помнят его роль в 2014 году, когда Владимир 21 февраля призвал к вооруженному штурму Банковой, срывая мирные договоренности западных послов с Януковичем. Также этот персонаж, по данным следствия, участвовал в стрельбе по "беркутовцам" днем ранее

Но вернемся в день сегодняшний. Из всех акций под Офисом президента времен Владимира Зеленского, эта - наиболее агрессивная. Почему радикалы пошли на такое обострение?

Первый аспект - узко-политический. На сторону Стерненко с недавних пор стала партия Порошенко. Ее флагов здесь не было, но в беспорядках принимали активное участие близкие к экс-президенту "Рух опору капітуляції" и "Демсокира". А сам Порошенко накануне осудил обвинительный приговор. 

Нельзя исключать, что столкновения имели целью вызвать ответное насилие силовиков - слишком активно провоцировали полицию. Зачистка митингующих могла бы повысить градус негатива в адрес Зеленского у праворадикалов и поддерживающего их электората. 

То есть, главным образом у электората Порошенко. Его сейчас активно перетягивает на свою сторону Зеленский - вводя санкции против Медведчука и "пророссийских" телеканалов. И обострение у ОП может быть попыткой этот процесс пустить вспять. Показав, что Зеленский - враг "патриотов". 

Второй аспект - личный интерес разношерстных "активистов" промайдановского толка. Для них история со Стерненко - это опасный прецедент, нарушающий принцип неприкосновенности уличных радикалов, что бы они не сделали. 

Поэтому история со Стерненко задела многих "активистов", что называется, за живое. Ярко нарисовав им перспективу собственных приговоров - за нападения, избиения, хулиганские действия. 

И теперь им важно показать власти, что каждая попытка привлечь к ответственности националистов, будет сопровождаться серьезным уличным давлением. 

При этом нельзя сказать, чтобы в защиту Стерненко вышло чрезвычайно много народу. Банковую перегородили, поэтому визуально толпа стояла очень плотно. Однако по факту пришло несколько сотен человек. Которые недостаток массовки компенсировали постоянными атаками на полицию и громкими криками. 

Теперь моментом истины должна стать акция, которую националисты готовят на субботу. В полдень на Банковой обещают начать бессрочный митинг за освобождение Стерненко. 

Впрочем, учитывая отсутствие на сегодняшней акции "Нацкорпуса" и других националистических организаций (например, С14 и "Свободы"), пока перспективы новой акции выглядят не слишком завораживающими.

При этом не исключено, что на следующий раз смогут мобилизовать в 2-3 раза больше людей (особенно, если за Стерненко продолжат "вписываться" у Порошенко). Если они сохранят градус насилия такой же, как был сегодня, то нас могут ждать серьезные столкновения. 

Вопрос - как отнесется к ним Запад.

Стерненко в последнее время вращался в кругах "соросят" и снискал их покровительство. За что, кстати, многие националисты его критиковали (например, Карась из С14). Поэтому противники Зеленского из промайдановского лагеря наверняка постараются склонить посольства к поддержке этих протестов - мотивируя тем, что в тюрьму бросили известного "борца с коррупцией", которого открыто поддерживали такие персонажи, как Ульяна Супрун. 

Но будут ли США помогать Порошенко и Ко свалить тем самым Зеленского - неизвестно. По крайней мере сегодня в посольстве еще не определились со своим отношением к посадке и твитов на эту тему не выпускали. Видимо, следят за тем, как будут разворачиваться события. 

Тем не менее, на сейчас задача-минимум для сторонников Стерненко понятна - добиться отмены приговора суда в апелляции. Для этого давление будет нагнетаться и на суды, и на Офис президента. 

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