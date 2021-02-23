Сегодня сторонники Сергея Стерненко, осужденного на семь лет, устроили потасовки под Офисом президента. Они активно нападали на полицию, которая не подпускала их к зданию администрации Зеленского.

Митинг был изначально "заряжен" на противостояние.

Довольно быстро после начала этой акции, правоохранителей начали оттеснять от забора и прорываться к ОП. Использовались все методы, кроме, разве что кровопролития: полицию отталкивали, забрасывали файерами и петардами, срывали шлемы, забрасывали снежками и бутылками.

Отдельные группы штурмовали полицейские микроавтобусы, где сидели задержанные. Полиция в ответ поливала нападавших газом. Но в целом инициатива была за радикалами, а полиция начинала отбиваться только если те начинали слишком активно наступать.

Видимо, основной задачей было держать строй, а не пресекать нападения в корне. Что провоцировало новые и новые атаки. Кстати, одним из главных провокаторов был экс-нардеп Владимир Парасюк. Он лично сорвал шлем с полицейского и, судя по всему, вдохновлял многие атаки на правоохранителей.

Что весьма показательно - в последнее время Парасюк от "майданов" сторонился. При этом все помнят его роль в 2014 году, когда Владимир 21 февраля призвал к вооруженному штурму Банковой, срывая мирные договоренности западных послов с Януковичем. Также этот персонаж, по данным следствия, участвовал в стрельбе по "беркутовцам" днем ранее.

Но вернемся в день сегодняшний. Из всех акций под Офисом президента времен Владимира Зеленского, эта - наиболее агрессивная. Почему радикалы пошли на такое обострение?

Первый аспект - узко-политический. На сторону Стерненко с недавних пор стала партия Порошенко. Ее флагов здесь не было, но в беспорядках принимали активное участие близкие к экс-президенту "Рух опору капітуляції" и "Демсокира". А сам Порошенко накануне осудил обвинительный приговор.

Нельзя исключать, что столкновения имели целью вызвать ответное насилие силовиков - слишком активно провоцировали полицию. Зачистка митингующих могла бы повысить градус негатива в адрес Зеленского у праворадикалов и поддерживающего их электората.

То есть, главным образом у электората Порошенко. Его сейчас активно перетягивает на свою сторону Зеленский - вводя санкции против Медведчука и "пророссийских" телеканалов. И обострение у ОП может быть попыткой этот процесс пустить вспять. Показав, что Зеленский - враг "патриотов".

Второй аспект - личный интерес разношерстных "активистов" промайдановского толка. Для них история со Стерненко - это опасный прецедент, нарушающий принцип неприкосновенности уличных радикалов, что бы они не сделали.

Поэтому история со Стерненко задела многих "активистов", что называется, за живое. Ярко нарисовав им перспективу собственных приговоров - за нападения, избиения, хулиганские действия.

И теперь им важно показать власти, что каждая попытка привлечь к ответственности националистов, будет сопровождаться серьезным уличным давлением.

При этом нельзя сказать, чтобы в защиту Стерненко вышло чрезвычайно много народу. Банковую перегородили, поэтому визуально толпа стояла очень плотно. Однако по факту пришло несколько сотен человек. Которые недостаток массовки компенсировали постоянными атаками на полицию и громкими криками.

Теперь моментом истины должна стать акция, которую националисты готовят на субботу. В полдень на Банковой обещают начать бессрочный митинг за освобождение Стерненко.

Впрочем, учитывая отсутствие на сегодняшней акции "Нацкорпуса" и других националистических организаций (например, С14 и "Свободы"), пока перспективы новой акции выглядят не слишком завораживающими.

При этом не исключено, что на следующий раз смогут мобилизовать в 2-3 раза больше людей (особенно, если за Стерненко продолжат "вписываться" у Порошенко). Если они сохранят градус насилия такой же, как был сегодня, то нас могут ждать серьезные столкновения.

Вопрос - как отнесется к ним Запад.

Стерненко в последнее время вращался в кругах "соросят" и снискал их покровительство. За что, кстати, многие националисты его критиковали (например, Карась из С14). Поэтому противники Зеленского из промайдановского лагеря наверняка постараются склонить посольства к поддержке этих протестов - мотивируя тем, что в тюрьму бросили известного "борца с коррупцией", которого открыто поддерживали такие персонажи, как Ульяна Супрун.

Но будут ли США помогать Порошенко и Ко свалить тем самым Зеленского - неизвестно. По крайней мере сегодня в посольстве еще не определились со своим отношением к посадке и твитов на эту тему не выпускали. Видимо, следят за тем, как будут разворачиваться события.

Тем не менее, на сейчас задача-минимум для сторонников Стерненко понятна - добиться отмены приговора суда в апелляции. Для этого давление будет нагнетаться и на суды, и на Офис президента.